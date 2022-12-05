«Повлияли на кошелёк каждого». Пиневич рассказал подробности встречи с Президентом

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Первое, что обсуждалось у главы государства, – практика применения целевых наборов в наши медицинские университеты с особым механизмом поступления, который будет выхватывать в том числе наиболее одаренных специалистов. Второе – трансформация тех ковидных надбавок, которые зависели от того, насколько специалист долго работает и в каком структурном подразделении. Они трансформировались в доплаты всем категориям персонала, вне зависимости от эпидемической ситуации, и повлияли на кошелек каждого специалиста. Кстати, это будет в декабре продолжено. Третий вопрос об арендном жилье, который также отрабатывался по поручению главы государства. Когда наши специалисты, получив право на заселение в арендное жилье, через определенный период отработки будут иметь возможность по-льготному на выкуп этого жилья, что тоже очень важно. Четвертый блок – это блок оснащения рабочих мест, профессиональной заинтересованности, профессиональном росте. Когда специалист работает с новым оборудованием, в новых стенах, это влияет на то, чтобы он остался на том рабочем месте.

Лукашенко рассказал, как ему пришлось вмешаться в лечение одной из пациенток шкловской больницы.