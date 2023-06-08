Лукашенко: «Надо договариваться, пока это возможно. Дальше будет хуже. Каховка покажется шуткой»

Новости Беларуси. Один в поле не воин и только единство делает нас сильнее. Такими словами 8 июня завершилась публичная часть встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко собрал совещание с госсекретарями советов безопасности стран ОДКБ. Сегодня звучало много политических заявлений и о глубинных причинах конфликтов по периметру альянса, и о вариантах решений двусторонних конфликтов, и о происходящем на территории наших соседей.
Президент подробно останавливается на примерах того, как разрушают привычное геополитическое положение дел. Самый яркий от вспышек орудий и, увы, самый близкий пример первым приходит на ум. Об Украине говорят на каждом подобном совещании. Александр Лукашенко предостерегает госсекретарей от неверной расстановки приоритетов в контексте данной ситуации, которую, как и многое другое, странам ОДКБ пытаются навязать другие «союзники».
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Нынешний момент характеризуется тем (вот вчера мы разговаривали с Владимиром Владимировичем, у нас абсолютно схожие мнения), что Запад, воюющий там (естественно, если бы там не было оружия Запада и наемников, давно бы уже все закончилось), ждет результатов «контрнаступа» (подробности). Надо садиться за стол переговоров. Это позиция и российского президента, это белорусская позиция изначально была. Это я 100 % знаю. Наверное, больше, чем кто-нибудь. Потому что часто общаемся с президентом России. Поэтому мир и только мир. Но мир не нужен. Запад уцепился железобетонно за Украину, чтобы подмять под себя Россию и вытереть об нее ноги. Но этого не будет. Вы знаете россиян, знаете нас – на колени мы не станем. Поэтому надо договариваться, пока это возможно. Дальше будет хуже. Каховка покажется шуткой.
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