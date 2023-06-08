Лукашенко: «Надо договариваться, пока это возможно. Дальше будет хуже. Каховка покажется шуткой»

Новости Беларуси. Один в поле не воин и только единство делает нас сильнее. Такими словами 8 июня завершилась публичная часть встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко собрал совещание с госсекретарями советов безопасности стран ОДКБ. Сегодня звучало много политических заявлений и о глубинных причинах конфликтов по периметру альянса, и о вариантах решений двусторонних конфликтов, и о происходящем на территории наших соседей.

Президент подробно останавливается на примерах того, как разрушают привычное геополитическое положение дел. Самый яркий от вспышек орудий и, увы, самый близкий пример первым приходит на ум. Об Украине говорят на каждом подобном совещании. Александр Лукашенко предостерегает госсекретарей от неверной расстановки приоритетов в контексте данной ситуации, которую, как и многое другое, странам ОДКБ пытаются навязать другие «союзники».