Лукашенко: «Контрнаступ» – это большая дезинформация. Его нет и быть не может»

Новости Беларуси. Военно-политическая обстановка накалена до предела, но это лишь вершина айсберга. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напряженность в мире заставляет многие страны наращивать обороноспособность. Агрессивная политика Запада и в особенности Польши, продолжительный армяно-азербайджанский конфликт, попытки госпереворота в Кыргызстане и Казахстане, украинский конфликт – все происходящее подталкивает союзников действовать более решительно. Александр Лукашенко предельно четко подчеркнул: особенно сегодня – в таких сложных условиях – странам-участницам ОДКБ как никогда надо быть едиными. Ведь, по сути, США в попытке не потерять остатки своего мирового господства, не остановятся ни перед чем. Яркий пример – марионеточная Украина. Лукашенко прокомментировал давно обещанное Киевом «контрнаступление», в результате которого огромные потери понесла сама же Украина.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Три дня «контрнаступа». То, что видим мы, и информация, которую я получил от Президента России, полностью совпадают. За три дня около трех десятков танков уничтожено, наступающих, украинских. Обороняться проще, чем наступать, вы понимаете. 120 или 130 БМП за три дня. И самое страшное – более 2 100 погибло украинцев. 2 100! С этой стороны – чуть больше 70. Вот вам результат попытки «контрнаступа». Я об этом всегда говорил, что «контрнаступ» – это большая дезинформация. Никакого «контрнаступа» нет и быть не может. А если… Вот результат за три дня. И самое главное – четвертый-пятый день тишина. О чем это говорит? Потерпели серьезное поражение, сели и думают (Запад), а что делать дальше.