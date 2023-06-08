Лукашенко: «Контрнаступ» – это большая дезинформация. Его нет и быть не может»
Новости Беларуси. Военно-политическая обстановка накалена до предела, но это лишь вершина айсберга. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напряженность в мире заставляет многие страны наращивать обороноспособность. Агрессивная политика Запада и в особенности Польши, продолжительный армяно-азербайджанский конфликт, попытки госпереворота в Кыргызстане и Казахстане, украинский конфликт – все происходящее подталкивает союзников действовать более решительно. Александр Лукашенко предельно четко подчеркнул: особенно сегодня – в таких сложных условиях – странам-участницам ОДКБ как никогда надо быть едиными. Ведь, по сути, США в попытке не потерять остатки своего мирового господства, не остановятся ни перед чем. Яркий пример – марионеточная Украина. Лукашенко прокомментировал давно обещанное Киевом «контрнаступление», в результате которого огромные потери понесла сама же Украина.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Три дня «контрнаступа». То, что видим мы, и информация, которую я получил от Президента России, полностью совпадают. За три дня около трех десятков танков уничтожено, наступающих, украинских. Обороняться проще, чем наступать, вы понимаете. 120 или 130 БМП за три дня. И самое страшное – более 2 100 погибло украинцев. 2 100! С этой стороны – чуть больше 70. Вот вам результат попытки «контрнаступа». Я об этом всегда говорил, что «контрнаступ» – это большая дезинформация. Никакого «контрнаступа» нет и быть не может. А если… Вот результат за три дня. И самое главное – четвертый-пятый день тишина. О чем это говорит? Потерпели серьезное поражение, сели и думают (Запад), а что делать дальше.
Надо садиться за стол переговоров. Но мир не нужен. Запад уцепился железобетонно за Украину, чтобы подмять под себя Россию, вытереть об нее ноги. Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал? Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня «контрнаступа», где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более 2 тысяч человек погибли. Поэтому – Каховка, Каховка, а про то никто не говорит. А это же все видно. И вы видите, какую аккуратную, осторожную позицию заняли Соединенные Штаты Америки. Обязан отдать им должное. Они сразу сказали: «Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться». Подумайте, с чего бы это?