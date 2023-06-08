«Это их золотая мечта». Лукашенко о целях США в Европе

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они хотят расчленить Европу. Отгородить ее от нас. От Балтики до Черного моря, через Польшу, Украину. С Беларусью не получилось: был замысел этот санитарный кордон выстроить от Смоленска и ниже – на Балтику. Но сейчас вооружают Польшу и Украину. Но надо, чтобы Украина победила. Это их золотая мечта. Вот замысел. Вы видите, какие отношения у поляков не только с нами, на востоке, вы же видите, что происходит у поляков с немцами. И вы что думаете, поляки такие смелые, чтобы выставить счет немцам по репарациям за Вторую мировую войну? Да нет. Американцы тихонько (мы это тоже видели) все подсказали: давайте, давите немцев. Потому что в Европе немцы – основная сила. Вы думаете, Brexit, когда Великобритания вышла из Европейского союза, это просто так? Если бы американцы были заинтересованы в усилении Евросоюза, они бы никогда на это не дали добро и не пошли. Но они оторвали Великобританию, мощную в экономическом, да и в военно-политическом отношении, от Евросоюза еще раньше. То есть им надо тут этот котел заварить, чтобы господствовать.

С учетом масштабной трансформации угроз Александр Лукашенко предложил выработать концепцию новой стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2035 года. Такая необходимость связана еще и с тем, что срок действующего сейчас документа ограничивается 2025-м.