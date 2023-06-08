Серость затупляет мышление. Почему возникает желание поменять работу?

Как найти себя? Каждый понимает этот вопрос по-своему. Для кого-то это статус и уровень достатка, для кого-то – творчество и карьерный рост. Но в итоге все сводится к одному – невозможно быть счастливым человеком, занимаясь нелюбимым делом. О том, почему нам сложно понять, чего мы хотим, и как найти свое призвание, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Я бы хотел поинтересоваться по поводу людей, которые берутся за что-то и у них быстро пропадает интерес, потому что нам отовсюду навязывается идея быть лучшим во всем. Эта обратная связь о том, что ты не профессионал, не успешен – не она ли является причиной того, что люди начинают бесконечно перебирать, пробовать и не добиваются успеха?
Наталья Громова, психолог:
На самом деле, очень сложно человеку навязать то, что ему не свойственно. Он в любом случае рано или поздно от этого откажется. Вы сейчас про перфекционизм. Перфекционизму подвержены не все, как и другим каким-то особенностям характера. Если мы говорим про частую смену – попробовать что-то новенькое. Что такое новенькое? Это неизвестное. Раз неизвестное – значит страшно, а раз страшно – значит адреналинчик. Конечно, адреналин – это такой гормон, который действительно стимулирует, придает смысл жизни и, самое главное, ощущение: я живой. Серость немножко затупляет мышление, она готова сказать человеку: «Спи». По сути, изо дня в день как день сурка. Поэтому адреналин – за ним идут, это что-то новенькое. Это свойство характера. Человек в любом случае проявится такой, какой он есть.
«Занимаетесь чем-то только из-за денег». Почему нелюбимая работа приводит к эмоциональному выгоранию – подробнее здесь.