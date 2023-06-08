Серость затупляет мышление. Почему возникает желание поменять работу?

Как найти себя? Каждый понимает этот вопрос по-своему. Для кого-то это статус и уровень достатка, для кого-то – творчество и карьерный рост. Но в итоге все сводится к одному – невозможно быть счастливым человеком, занимаясь нелюбимым делом. О том, почему нам сложно понять, чего мы хотим, и как найти свое призвание, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Я бы хотел поинтересоваться по поводу людей, которые берутся за что-то и у них быстро пропадает интерес, потому что нам отовсюду навязывается идея быть лучшим во всем. Эта обратная связь о том, что ты не профессионал, не успешен – не она ли является причиной того, что люди начинают бесконечно перебирать, пробовать и не добиваются успеха?