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«Это огромный внутренний рынок». Головченко призвал к более активному развитию промышленной кооперации в ЕАЭС

08 июня 2023 17:01
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14 документов подписано по итогам заседания межправительственного совета ЕАЭС в Сочи. Они расставили акценты и приоритеты сотрудничества государств-членов Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в заседании приняла и белорусская делегация – нашу страну представляет Роман Головченко.

«Это огромный внутренний рынок». Головченко призвал к более активному развитию промышленной кооперации в ЕАЭС-1

Напомним, в 2023 году Россия председательствует в ЕАЭС, один из важнейших приоритетов – укрепление многопрофильной интеграции на пространстве Союза. Эти цели разделяет и официальный Минск.

Однако сегодня нужно поддерживать и создавать новые совместные проекты в промышленной сфере – подчеркнул премьер-министр. Ведь кооперация подобного уровня даст каждой из стран дополнительные технологические компетенции, которых невозможно достичь путем реализации только сборочных производств иностранных образцов.

«Это огромный внутренний рынок». Головченко призвал к более активному развитию промышленной кооперации в ЕАЭС-4

В связи с этим Роман Головченко призвал участников совещания сосредоточить внимание на практических проектах, таких как евразийский электробус. Также премьер обратил внимание на функционирование единых рынков на пространстве ЕАЭС.

«Это огромный внутренний рынок». Головченко призвал к более активному развитию промышленной кооперации в ЕАЭС-7

Фото: сайт Совета министров Республики Беларусь

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
ЕАЭС – это огромный внутренний рынок, емкий, на котором востребована высокотехнологичная и современная продукция. Предприятия в наших странах просто обязаны сами производить и технологическое оборудование, и оснастку, и современную сельхозтехнику, и тракторы, и грузовые автомобили, и так далее, при этом опираясь на собственные разработки и научно-технические решения. Рассчитываем на еще более активную работу комиссий государств-членов по обеспечению функционирования единых рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Мы пока еще не используем в должной степени значительный потенциал рынка государственных закупок. А объем его – 180 миллиардов долларов. При этом доля закупок из третьих стран составляет у ЕАЭС до 80 %, то есть есть над чем работать, в том числе и в плане злободневной задачи по импортозамещению и поддержке отечественного бизнеса.

Сегодня, 8 июня, в Сочи также состоялось заседание глав правительств стран Содружества. По итогу встречи был подписан ряд документов. Наиболее значимое – соглашение о свободной торговле услугами, учреждений, деятельности и осуществления инвестиций. Как отметил Роман Головченко, соглашение станет важным дополнением к существующей на пространстве Содружества зоне свободной торговли и позволит сформировать благоприятные условия для компаний.

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# ЕАЭС # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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