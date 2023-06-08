«Это огромный внутренний рынок». Головченко призвал к более активному развитию промышленной кооперации в ЕАЭС

14 документов подписано по итогам заседания межправительственного совета ЕАЭС в Сочи. Они расставили акценты и приоритеты сотрудничества государств-членов Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в заседании приняла и белорусская делегация – нашу страну представляет Роман Головченко.

Однако сегодня нужно поддерживать и создавать новые совместные проекты в промышленной сфере – подчеркнул премьер-министр. Ведь кооперация подобного уровня даст каждой из стран дополнительные технологические компетенции, которых невозможно достичь путем реализации только сборочных производств иностранных образцов.

Напомним, в 2023 году Россия председательствует в ЕАЭС, один из важнейших приоритетов – укрепление многопрофильной интеграции на пространстве Союза. Эти цели разделяет и официальный Минск.

В связи с этим Роман Головченко призвал участников совещания сосредоточить внимание на практических проектах, таких как евразийский электробус. Также премьер обратил внимание на функционирование единых рынков на пространстве ЕАЭС.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

ЕАЭС – это огромный внутренний рынок, емкий, на котором востребована высокотехнологичная и современная продукция. Предприятия в наших странах просто обязаны сами производить и технологическое оборудование, и оснастку, и современную сельхозтехнику, и тракторы, и грузовые автомобили, и так далее, при этом опираясь на собственные разработки и научно-технические решения. Рассчитываем на еще более активную работу комиссий государств-членов по обеспечению функционирования единых рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Мы пока еще не используем в должной степени значительный потенциал рынка государственных закупок. А объем его – 180 миллиардов долларов. При этом доля закупок из третьих стран составляет у ЕАЭС до 80 %, то есть есть над чем работать, в том числе и в плане злободневной задачи по импортозамещению и поддержке отечественного бизнеса.

Сегодня, 8 июня, в Сочи также состоялось заседание глав правительств стран Содружества. По итогу встречи был подписан ряд документов. Наиболее значимое – соглашение о свободной торговле услугами, учреждений, деятельности и осуществления инвестиций. Как отметил Роман Головченко, соглашение станет важным дополнением к существующей на пространстве Содружества зоне свободной торговли и позволит сформировать благоприятные условия для компаний.