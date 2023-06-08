Лукашенко о последствиях санкций: «Целые регионы обречены на голод, холод и нищету»

Новости Беларуси. Военно-политическая обстановка накалена до предела, но это лишь вершина айсберга. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Это их золотая мечта». Лукашенко о целях США в Европе Но причина серьезного конфликта гораздо глубже. США хотят расчленить Европу и господствовать в регионе. Евросоюз ни слова не скажет поперек своего вожака. Потому по указке всячески пытается расставлять санкционные ловушки и для Беларуси, и для России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Говоря о санкциях, они уже превратились из инструмента принуждения к миру и безопасности в новую комплексную угрозу глобального масштаба. Целые регионы обречены на голод, холод и нищету. Они и вас касаются, эти санкции. Мы же видим с россиянами, как визитеры-американцы поехали, начиная от Армении и заканчивая Таджикистаном, и начинают на вас давить, чтобы вы не сотрудничали с нами. Мы это видим. Именно поэтому противодействие санкциям должно осуществляться комплексно и сообща. Ни белорусы, ни россияне не хотят, чтобы вы попали под санкции, сотрудничая с нами. Мы этого не хотим, потому что мы от этого ничего не получим, а вы только потеряете. Но, как только возможно (в жизни есть много возможностей), мы должны смотреть в эту сторону вместе. Экономика нас к этому толкает. Мы не должны потерять этот рынок.