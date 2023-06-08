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Муковозчик: эти дураки что удумали – не подавать списков членов партии

08 июня 2023 17:11
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Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело». Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Муковозчик: эти дураки что удумали – не подавать списков членов партии-1

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Здрасте! Белорусы отличаются не тем, кто за кого. И не кто уехал-остался. А умом, в первую очередь. Вот дура Ольга Тесакова пишет в созданной ею, как говорят, собственноручно петиции: «Любой тип ядерного оружия, как оружия массового поражения, не может являться оборонительным».

Правда, что ли, не может? А про неотвратимость ответного удара, про неизбежность возмездия бывший депутат Мингорсовета – одна из немногих струсивших в августе 2020-го – слыхала?

А понимает ли сбежавшая, что, к примеру, СОИ (стратегическая оборонная инициатива США) выступала в неразрывном единстве с оружием нанесения первого внезапного и безответного удара, будто бы гарантируя безнаказанность?

Я почему так про женщину – «дура»? Потому что не люблю. Вот прям не перевариваю. Ну, струсила ты, ну, изменила, ну, слаба оказалась, ну, сбежала – это я как-нибудь переживу. Но дуру не хочу ни читать, ни слышать, ни терпеть. И другие слова подбирать не хочу, если уж так природа захотела.

​Белорусы отличаются не тем, кто за кого. И не кто уехал-остался. А умом, в первую очередь. Подробнее здесь.

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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