Лукашенко на встрече с главой Мордовии: у нас с вами непаханое поле! Надо с чего-то начинать
Новости Беларуси. 19 октября во Дворце Независимости состоялась знаковая встреча с делегацией из Мордовии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Променад может быть только туристическим. А вот в промышленно-экономическом сотрудничестве надо ускоряться. Хотя в прошлом году совместный товарооборот достиг 90 миллионов долларов. А в этом лишь за восемь месяцев прирос почти на 300 %. Резервы есть.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Заинтересованы в сотрудничестве с компанией «Рузхиммаш» по развитию литейного производства, выпуску оборудования для химической промышленности. Готовы поделиться технологиями с использованием вторичных ресурсов, включая синтетическое РДФ-топливо, для получения тепловой энергии. Тема непростая, но очень перспективная. Приветствуем вашу инициативу по созданию многофункционального центра по реализации и техническому сопровождению техники белорусского производства.
Лукашенко: с учетом пандемий тема лекарственной безопасности будет только возрастать. Подробности.
Саранск готов полностью перекрыть потребности нашей страны в оптоволокне. Мы экспортируем классический набор машиностроения. Под видео с белорусских заводов – а пул главы Мордовии снимает буквально каждый шаг – зрители прямо спрашивают, когда появятся желтые белорусские автобусы. Чиновники отчитываются: с этим предприятием – соглашение, с этим – контракт.
Иван Горин, и.о. министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии (Россия):
Были поддержаны кооперационные связи по шасси и по промышленности, по сельскому хозяйству. На самом деле у нас есть резервы, очень большие резервы роста.
Будут и автобусы, и тракторы, и грузовики. Но это прошлый уклад развития отношений. Новый этап сотрудничества – биотехнологии. У нас создают свой национальный кластер, в Мордовии – федеральный центр. Регион – лидер в России по доле инновационной продукции в промышленном производстве.
Александр Лукашенко:
Считаю весьма полезным обмен опытом в области органического земледелия, современных агротехнологий и переработки сельхозпродукции, селекционной работы и племенного дела. Мы также могли бы расширить сотрудничество по поставкам сельхозпродукции и продовольствия. Уверен, можно найти новые возможности для работы в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства. В этих сферах у нас с вами, к сожалению, пока непаханое поле. И надо с чего-то начинать.
Читайте также:
Лукашенко: «Все будет, если будем иметь сильную экономику. Это база всего»
Беларусь и Экваториальная Гвинея будут сотрудничать в сфере здравоохранения
Александр Лукашенко отправится с визитом в Экваториальную Гвинею