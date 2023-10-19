Лукашенко на встрече с главой Мордовии: у нас с вами непаханое поле! Надо с чего-то начинать

Новости Беларуси. 19 октября во Дворце Независимости состоялась знаковая встреча с делегацией из Мордовии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Променад может быть только туристическим. А вот в промышленно-экономическом сотрудничестве надо ускоряться. Хотя в прошлом году совместный товарооборот достиг 90 миллионов долларов. А в этом лишь за восемь месяцев прирос почти на 300 %. Резервы есть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

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