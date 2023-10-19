Лукашенко: с учётом пандемий тема лекарственной безопасности будет только возрастать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Инновационные флагманы республики, оптоволокно и фармацевтика, безусловно, представляют для нас большой интерес. Какие вообще у нас возможности вместе развивать эти темы? Над этим нам надо подумать и решить эту проблему. Нам интересен опыт работы недавно созданной у вас свободной экономической зоны. У нас есть такие площадки в каждой области Беларуси. Мы могли бы участвовать в создании совместных предприятий в микроэлектронике. Соответствующие компетенции в Беларуси сохранены еще со времен СССР и сегодня успешно развиваются. Кроме того, нашим специалистам было бы интересно ознакомиться и поучаствовать – если вы сочтете возможным – в создании в Мордовии Федерального биотехнологического центра.

Мы имеем опыт работы в этой сфере и планируем развернуть на базе Белорусской национальной биотехнологической корпорации целый биотехнологический кластер. Да и с учетом пандемий во всем мире тема лекарственной безопасности приобрела особое значение, которое будет только возрастать. Это одна из инвестиций в будущее не только наших стран, но и всего мира. Вы также, наверное, в курсе, что мы сейчас активно работаем с российскими партнерами над концепцией создания самолета для региональных перевозок. Возможно, с учетом вашего производственного потенциала мы могли бы найти точки соприкосновения и по данному вопросу.