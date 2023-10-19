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Лукашенко: с учётом пандемий тема лекарственной безопасности будет только возрастать

19 октября 2023 15:46
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Новости Беларуси. Новые горизонты сотрудничества открывает Беларусь. Углубляем взаимодействие с братскими народами, ищем перспективные ниши и устанавливаем контакты с новыми потенциальными партнерами. Сразу две встречи провел 19 октября глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко: с учётом пандемий тема лекарственной безопасности будет только возрастать-1

О точках соприкосновения интересов Беларуси и Мордовии шла речь на встрече Президента с главой этого российского региона.

Лукашенко: с учётом пандемий тема лекарственной безопасности будет только возрастать-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Инновационные флагманы республики, оптоволокно и фармацевтика, безусловно, представляют для нас большой интерес. Какие вообще у нас возможности вместе развивать эти темы? Над этим нам надо подумать и решить эту проблему. Нам интересен опыт работы недавно созданной у вас свободной экономической зоны. У нас есть такие площадки в каждой области Беларуси. Мы могли бы участвовать в создании совместных предприятий в микроэлектронике. Соответствующие компетенции в Беларуси сохранены еще со времен СССР и сегодня успешно развиваются. Кроме того, нашим специалистам было бы интересно ознакомиться и поучаствовать – если вы сочтете возможным – в создании в Мордовии Федерального биотехнологического центра.

Мы имеем опыт работы в этой сфере и планируем развернуть на базе Белорусской национальной биотехнологической корпорации целый биотехнологический кластер. Да и с учетом пандемий во всем мире тема лекарственной безопасности приобрела особое значение, которое будет только возрастать. Это одна из инвестиций в будущее не только наших стран, но и всего мира. Вы также, наверное, в курсе, что мы сейчас активно работаем с российскими партнерами над концепцией создания самолета для региональных перевозок. Возможно, с учетом вашего производственного потенциала мы могли бы найти точки соприкосновения и по данному вопросу.

Лукашенко: «Все будет, если будем иметь сильную экономику. Это база всего»

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Артем Здунов # Фотофакт

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