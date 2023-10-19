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Муковозчик: «Если Польша и разделена, то не на две части, а как минимум на три, если не на четыре-пять»

19 октября 2023 17:20
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Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело», в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Муковозчик: «Если Польша и разделена, то не на две части, а как минимум на три, если не на четыре-пять»-1

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Здрасте! Предварительные главные итоги парламентских выборов в Польше можно подвести уже сейчас. Треть проголосовавших за продолжение политики правящей (пока) партии Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – это, как тут ни пыжься и что ни говори, провал клики Качиньски-Дуда-Моравецки. Предварительные подсчеты дают им 35,5 %, что означает: каждые два взрослых дееспособных поляка из трех готовы указать съежившимся PiS’овцам дорогу в сторону Кресов Всходних и даже дальше.

Криком горю не поможешь, особенно если горе – от ума – подробности здесь.

Чуть меньше людей (предварительно 30,5 %) проголосовало за Platforma Obywatelska товарищей Туска и Сикорски. Товарищей брюссельских еврократов, ЖэБоррелей и фондер Лялей.

Понятно, что такие товарищи нам не товарищи. Тем паче, что и дружить они собираются, цитирую, «со всеми, кроме Беларуси и России» – вместе с еще одной третью с виду взрослых поляков.

Подробнее смотрите на видео на нашем Telegram-канале.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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