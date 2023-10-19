Лукашенко: «Всё будет, если будем иметь сильную экономику. Это база всего»

Глава государства подчеркнул, что в основе всего сильная экономика. Если говорить о цифрах, взаимный товарооборот в 2022-м достиг рекордных 90 миллионов долларов, а по итогам 8 месяцев этого года стороны уже заметно превысили его. Темп роста почти 300 %. Ресурсов для дальнейшего развития сотрудничества более чем достаточно. Александр Лукашенко приветствовал инициативу установить побратимские связи между Атяшевским муниципальным районом Мордовии и Червенским районом Минской области, где во время Великой Отечественной войны воевал брат дедушки Артема Здунова.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А наши баталии сегодня продолжаются в полях, на заводах, в культурной, информационной сферах, в школах и университетах – за нашу правду, наши перспективы развития, наше право быть суверенными и независимыми. Все это будет, если будем иметь сильную экономику. Это база всего. В прошлом году мы достигли рекордного товарооборота – под 90 миллионов долларов. Но уже по итогам восьми месяцев 2023 года заметно превысили этот порог. Темп роста – почти 300 %, или 115 миллионов долларов. Причем это далеко не предел. Ресурсов для дальнейшего развития в этом плане у нас достаточно. Явный пробел в наших отношениях – отсутствие двусторонних производственно-кооперационных проектов. Я внимание своего правительства на это обращал. Они, думаю, вам уже рассказали. Но именно сейчас наступило самое подходящее время для развития промышленной кооперации, в первую очередь – совместных импортозамещающих производств. Перспективных производств. Тем более, как мне докладывают, Мордовия входит в число лидеров в России по доле инновационной продукции в объеме промпроизводства.

Машиностроение и металлургия, химия и нефтехимия, электроника, АПК – сферы, в которых сотрудничество уже налажено. Новый этап – открытие в Мордовии многофункционального центра по реализации и техническому сопровождению техники белорусского производства. Инициативу партнеров в Беларуси приветствуют. В планах и еще один перспективный шаг – прямой авиарейс между Минском и Саранском.