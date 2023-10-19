«Инстаграмная депрессия». От каких блогеров лучше отписаться?

Идеальные люди в неидеальном мире – пожалуй, каждый из нас хочет быть чуточку лучше, чем он есть на самом деле. Сегодня соцсети дают нам такую возможность. Маски, фильтры и фоторедакторы – все для того, чтобы привлечь внимание и создать идеальный образ. Важно понять самое главное, что скрывается за этой красивой инстаграмной картинкой, и почему мы все чаще испытываем неприятное чувство зависти к лакшери-жизни. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Денис Северов, магистр психологии:

Вообще, вы знаете, самая главная проблема не столько соцсетей, сколько Instagram – это гипертрофированная позитивность и красота. Мы все выставляем себя супер-мегакрасивыми, супер-мегауспешными, но в большей степени – это фейк, который приводит очень многих людей к состоянию тревожности, депрессии, ощущению, что с ними что-то не так.

Анна Бедрицкая, диетолог, ведет активно соцсети:

Я хотела сказать по поводу того, что существует даже такой термин, как инстаграмная депрессия. Люди, которые выставляют свои фотографии в Instagram – мы делаем фильтры.

Анна Бедрицкая:

Я не выгляжу так в жизни, не улыбаюсь все время и не становлюсь все время вот так.