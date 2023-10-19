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«Инстаграмная депрессия». От каких блогеров лучше отписаться?

19 октября 2023 17:45
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Идеальные люди в неидеальном мире – пожалуй, каждый из нас хочет быть чуточку лучше, чем он есть на самом деле. Сегодня соцсети дают нам такую возможность. Маски, фильтры и фоторедакторы – все для того, чтобы привлечь внимание и создать идеальный образ. Важно понять самое главное, что скрывается за этой красивой инстаграмной картинкой, и почему мы все чаще испытываем неприятное чувство зависти к лакшери-жизни. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Инстаграмная депрессия». От каких блогеров лучше отписаться?-1

Денис Северов, магистр психологии:
Вообще, вы знаете, самая главная проблема не столько соцсетей, сколько Instagram – это гипертрофированная позитивность и красота. Мы все выставляем себя супер-мегакрасивыми, супер-мегауспешными, но в большей степени – это фейк, который приводит очень многих людей к состоянию тревожности, депрессии, ощущению, что с ними что-то не так.

«Инстаграмная депрессия». От каких блогеров лучше отписаться?-4

Анна Бедрицкая, диетолог, ведет активно соцсети:
Я хотела сказать по поводу того, что существует даже такой термин, как инстаграмная депрессия. Люди, которые выставляют свои фотографии в Instagram – мы делаем фильтры.

«Инстаграмная депрессия». От каких блогеров лучше отписаться?-7

Анна Бедрицкая:
Я не выгляжу так в жизни, не улыбаюсь все время и не становлюсь все время вот так.

«Инстаграмная депрессия». От каких блогеров лучше отписаться?-10

Анна Бедрицкая:
То есть я дома делаю вот так. Я варю борщи, супы, плачу, и дети меня тоже выводят из себя – это абсолютно нормально. Поэтому очень важно сказать, что если у вас портится настроение, листая ленту Instagram, отпишитесь от этих людей, которые портят вам настроение. Реально соцсети не только для того, чтобы листать мемы, там очень много экспертной информации. То есть я хочу сказать как блогер, у меня три высших образования. Несмотря на то, что я сижу в легинсах и майке, но у меня при этом три высших образования. Никому не интересно, когда я рассказываю про йододефицит нации, необходимость и важность гормоноподобного вещества – витамина D. Всем интересно, чтобы я сказала: «Привет, ты знаешь, чтобы волосы не выпадали и ногти не слоились, нужно принимать витамин D». Я знаю, что если за 15 секунд не зацеплю аудиторию, то меня перелистнут на котиков.

«Instagram – это моя работа». Блогер рассказала о необходимости продвижения собственного бренда в соцсетях – подробнее здесь.

# Интернет # общество # Денис Северов # Анна Бедрицкая # Фотофакт

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