Беларусь и Экваториальная Гвинея будут сотрудничать в сфере здравоохранения

Беларусь и Экваториальная Гвинея планируют сотрудничать в сфере здравоохранения. Соответствующее соглашение подписали по завершении совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В ближайшее время в Беларуси создадут учебный центр для подготовки студентов из Экваториальной Гвинеи и повышения квалификации врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За два дня работы комиссии стороны провели целую серию переговоров. Сельское хозяйство, здравоохранение, образование и экономика – среди приоритетных тем. Особое внимание – обеспечению продовольственной безопасности Экваториальной Гвинеи. Партнеры рассматривают переход с сырьевого на более наукоемкий путь развития. И Беларусь может существенно помочь. Так, в механизацию аграрного сектора Экваториальной Гвинеи свой вклад готово внести белорусское машиностроение. Прорабатываются вопросы поставки техники.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси: За последние 25 лет ВВП Экваториальной Гвинеи увеличился в более чем 52 раза. Уверен, что наши белорусские технологии и компетенции могут внести позитивный вклад в поддержание и приумножение темпов экономических результатов наших партнеров.

Симеон Ойоно Эсоно Анге, министр иностранных дел, международного сотрудничества и диаспоры Экваториальной Гвинеи:

Наша сегодняшняя встреча была действительно плодотворной. Нам удалось обменяться передовым опытом и определить практики, которые мы можем использовать в Экваториальной Гвинее. Эта встреча очень важна для обеих стран. Сейчас мы будем активно разрабатывать дорожную карту развития двустороннего сотрудничества. Она послужит путеводителем для претворения в жизнь всех достигнутых договоренностей.

В ближайшее время страны проведут заседания отраслевых групп в области промышленности, сельского хозяйства, науки, образования и ряда других. Кроме того, Экваториальная Гвинея планирует открыть в Минске свое посольство, и у нашей стороны есть ответные намерения. Все эти шаги помогут достичь товарооборота в 100 миллионов долларов уже к 2030 году.