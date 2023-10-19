Александр Лукашенко отправится с визитом в Экваториальную Гвинею

Новости Беларуси. Глава государства намерен отправиться с визитом в Экваториальную Гвинею. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания торгово-экономическое сотрудничество и реализация уже достигнутых договоренностей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, к счастью, в последнее время очень интенсивно работаем с вашей страной для того, чтобы выработать конкретный план наших взаимоотношений. В ближайшее время я обязательно постараюсь у вас побывать. Это уже у нас запланировано. По датам мы разберемся. Но самое главное, чтобы мы имели четкое представление, как выстроить экономику, торгово-экономические отношения между нашими странами.