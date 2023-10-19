«Команда готова, надеемся, что мы победим». Команда СТВ готовится к чемпионату по колке дров

Новости Беларуси. До второго чемпионата по колке дров остается меньше двух недель, поэтому работники телеканала готовы взять в руки не только микрофон, но и колун, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подготовка идет так, что щепки летят.

Для команды СТВ участие в чемпионате не в новинку. В 2022 году – удачная проба топора. В этом сезоне планируют буквально «вырубить» победу у конкурентов.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Во-первых, это здоровье; во-вторых, это спорт; в-третьих, это команда. Поэтому ожидание самое хорошее, самое замечательное. Помню предыдущее соревнование – это было просто потрясающе.