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«Команда готова, надеемся, что мы победим». Команда СТВ готовится к чемпионату по колке дров

19 октября 2023 17:28
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Новости Беларуси. До второго чемпионата по колке дров остается меньше двух недель, поэтому работники телеканала готовы взять в руки не только микрофон, но и колун, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подготовка идет так, что щепки летят.

«Команда готова, надеемся, что мы победим». Команда СТВ готовится к чемпионату по колке дров-1

Для команды СТВ участие в чемпионате не в новинку. В 2022 году – удачная проба топора. В этом сезоне планируют буквально «вырубить» победу у конкурентов.

«Команда готова, надеемся, что мы победим». Команда СТВ готовится к чемпионату по колке дров-4

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Во-первых, это здоровье; во-вторых, это спорт; в-третьих, это команда. Поэтому ожидание самое хорошее, самое замечательное. Помню предыдущее соревнование – это было просто потрясающе.

«Команда готова, надеемся, что мы победим». Команда СТВ готовится к чемпионату по колке дров-7

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Команда готова, надеемся, что мы победим. И все, что мы нарубим, мы любезно представим нашим соседям, которые в эту зиму тоже будут мерзнуть.

# СМИ Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Александр Осенко # Фотофакт

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