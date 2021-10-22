Лукашенко на совещании с Совмином: лучше принять не совсем точное решение, чем бодягу качать из стороны в сторону

Президент поддержал создание Национального центра для контроля по защите персональных данных. Обсудили также дополнительные стимулы для развития электротранспорта и расширение использования электроэнергии в связи с вводом БелАЭС.

Новости Беларуси. О ценах, зарплатах, защите персональных данных и электромобилях. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ:

Весь Совмин на совещание к Президенту пришел без масок. В маске пришел только помощник Президента Александр Косинец. Но на самом совещании доктор медицинских наук тоже появился с открытым лицом. Про масочные и антиковидные перегибы глава государства коснулся еще раз. Видимо, после утреннего совещания 19 октября не до всех дошло.

Лукашенко: «Зачем же вы издеваетесь над людьми?» – читать здесь.

Например, В Бобруйске ввели COVID-паспорта для посетителей ночных дискотек, в Минске обязательную вакцинацию для определенных профессий. А в Брестской области – на посетителей магазинов без масок милицию вызывают. Наверное, теперь слова Президента услышат все.