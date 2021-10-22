Лукашенко на совещании с Совмином: лучше принять не совсем точное решение, чем бодягу качать из стороны в сторону
Новости Беларуси. О ценах, зарплатах, защите персональных данных и электромобилях. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент поддержал создание Национального центра для контроля по защите персональных данных. Обсудили также дополнительные стимулы для развития электротранспорта и расширение использования электроэнергии в связи с вводом БелАЭС.
Евгений Пустовой, СТВ:
Весь Совмин на совещание к Президенту пришел без масок. В маске пришел только помощник Президента Александр Косинец. Но на самом совещании доктор медицинских наук тоже появился с открытым лицом. Про масочные и антиковидные перегибы глава государства коснулся еще раз. Видимо, после утреннего совещания 19 октября не до всех дошло.
Лукашенко: «Зачем же вы издеваетесь над людьми?» – читать здесь.
Например, В Бобруйске ввели COVID-паспорта для посетителей ночных дискотек, в Минске обязательную вакцинацию для определенных профессий. А в Брестской области – на посетителей магазинов без масок милицию вызывают. Наверное, теперь слова Президента услышат все.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все решения, в частности по ковиду, мною были приняты. Это подлежит неукоснительному исполнению. Просто предупреждаю. Если еще получится так, как в Бобруйске или Минске – не успели, видите ли, отменить ранее принятые, Наталья Ивановна, решения в горисполкоме и оставили дурь, которую вообще страшно читать. Тоже проверили. Вы знаете, решения будут мгновенным и кардинальными. Образно говоря, идет война. И очень важна в этой сложной ситуации исполнительская дисциплина. И лучше принять не совсем точное решение, но действовать, чем бодягу качать из стороны в сторону. Мною приняты выверенные решения, которые поддержаны самими людьми. Да и вы не были против. Ну так исполняйте.
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