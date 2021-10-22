Лукашенко: «Ах, Президент не специалист, он говорит, что ковид лечит онкологию». Но я же так не говорил»

Новости Беларуси. О ценах и зарплатах, защите персональных данных и электромобилях. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Можно постоянно издавать новые циркуляры и инструкции. Но ковид этим не победить. Только создается определенное напряжение в обществе. Надо реально работать.
Президент постоянно инспектирует «красные зоны», вникает в сложности и изучает мнения специалистов. А это пытаются высмеять, подавать по-своему, чтобы в обществе посеять негатив. Например, анализ врачей о том, что ковид приостановил рост онкологии. Но слова Президента трактовали по-другому.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Цепляются ко всему. Уже третий год у нас пандемия, два года точно, – пошло резкое падение случаев онкологических заболеваний и резкое падение смертей от онкологических заболеваний. Ученые это заметили. Первый год думали: знаете, ковид начался. Люди не очень обращаются с онкологией. Но они настороженно это восприняли. Но когда второй год происходит это снижение, ученые начали делать вывод, что ковид повлиял и на течение онкологических заболеваний. И в нашем онкоцентре ученые это заметили и шепотом начали разговаривать: Алексанр Григорьевич, мы рискнем в мире об этом заявить. Я говорю: об тебя ноги вытрут хорошо. Якобы это новость: ковид придавил онкологию, я по-народному говорю. И на совещании уже в другой больнице сказал, что подерпнул что-то новое. Вчера я узнал, что ковид грипп придавил. Это точно. Но не знаем, что будет. А сегодня ковид повлиял таким образом на онкологию. Говорю, лучше будем лечить ковид, чем онкологию. Дай бог, чтобы это так было. Боже мой, от Беларуси до Америки – кто только ноги не вытирает об это заявление Президента. Но я же не говорю, что ковид лечит онкологию. Вот такие факты. И дай бог, чтобы это было, – так было сказано. И каждый цепляется… Ладно там американцы, европейцы, но в России ну столько умных появилось: «Ах, Президент не специалист, он говорит, что ковид лечит онкологию». Но я же так не говорил.
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