Александр Лукашенко: «Людям всё равно, какие будут цены в магазине, были бы деньги в кармане»

На совещании у Президента сегодня правительство. Глава государства высказался о необходимости введения дополнительных стимулов, которые могли бы побудить белорусов пересаживаться на электротранспорт. Это мировой тренд, к которому в свое время присоединились и мы, но пока не хватает нужной инфраструктуры. Элементарно, лишь на 10 % АЗС есть возможность подзарядить электрокар.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Рост цен на какие-то товары – это прежде всего благосостояние тех коллективов, которые производят эти товары. То есть если на трактор растет цена, то больше денег получают тракторный завод, трудовой коллектив. И люди так не мыслят. Кстати, это наш недостаток, надо людям это объяснять. Но есть тема (очень важная тема), и она правильная, которую поднимают люди, – соотношение роста цен и доходов населения. Людям все равно, какие будут цены в магазине. Были бы деньги в кармане, чтобы по этим ценам приобрести товар. И вот эти пропорцию и баланс надо поддерживать во что бы то ни стало. Я хочу, чтобы и в правительстве, и в профсоюзах, и депутаты это усвоили.