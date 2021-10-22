В Беларуси снижается заболеваемость онкологией. Врачи высказывают удивительную теорию

Новости Беларуси. О ценах и зарплатах, защите персональных данных и электромобилях. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент постоянно инспектирует «красные зоны», вникает в сложности и изучает мнения специалистов. А это пытаются высмеять, подавать по-своему, чтобы в обществе посеять негатив. Например, анализ врачей о том, что ковид приостановил рост онкологии.

Алексей Океанов, руководитель группы анализа и статистики РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Количество самих пациентов должно было не упасть, а увеличиться. То есть вновь заболевшие в 2021 году, те, кого не выявили в 2020-м. Но мы не видим такой картины, мы видим, что все равно произошло снижение заболеваемости. Поэтому нам пришла в голову идея, что, может быть, ковидные заболевания в определенной мере тормозят развитие злокачественных опухолей, что может быть за счет иммунной реакции. Но это очень предварительные данные, и наши расчеты показывают, что, в общем-то, количество заболевших, по нашим цифрам белорусским, таких пациентов, которые могли бы заболеть ковидом из числа онкологических, но невыявленных, составляет примерно 2 000 человек.

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