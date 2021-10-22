«Я хотел бы услышать результаты». Как будут защищать персональные данные белорусов?

Новости Беларуси. Накануне совещания произошел очередной слив персональных данных журналистов госСМИ в деструктивные Telegram-каналы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В прогрессивных Европе и США с такими нарушениями вопрос решен радикально. Нарушителей ждут большие сроки. Подобная ответственность существует во многих странах СНГ. Речь идет не только о политическом деаноне журналистов, экспертов и госслужащих в преддверии конституционной реформы. Это защита персональных данных всех белорусов. Например, от финансовых мошенников. В той же Аргентине в Сеть «слили» данные всего населения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как считают и правительство, и оперативно-аналитический центр, в сферу которого входят эти вопросы, для практической реализации закона и надлежащего контроля в указанной сфере необходимо создать отдельную структуру. Я хотел бы услышать результаты всесторонней проработки этого вопроса. Какие варианты изучались, и что предлагается предпринять в этом направлении, в том числе с учетом имеющейся международной практики. И, самое главное, наши возможности.

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