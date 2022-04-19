«Всё, что им там наговорили, – это шелуха». Что думают простые белорусы о сносе советских памятников в Польше?

Историческая «зачистка». В Польше готовятся снести 60 памятников советским солдатам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Список уже утвердили в Институте национальной памяти страны. Скорость и масштабы работ ужасают. Что это: хулиганство, очередной приступ ненависти к воинам-освободителям или продуманная государственная политика? Кто руководит уничтожением истории, отлитой в камне, и что об этом думают простые белорусы? Все подробности в сюжете Вероники Кудринецкой.

Эпидемия вандализма в отношении памятников советским солдатам прокатилась сразу по нескольким странам. Мемориалы осквернили в Румынии, Словакии, Латвии и Польше. При этом в последней это сделали в присутствии местных властей в прямом эфире. Судя по всему, речь уже идет не о хулиганстве, а о государственной политике. Польша, Хжовице. 24 марта. Пятиметровый обелиск за несколько мгновений превращается в руины. В годы Великой Отечественной тут погибли 620 красноармейцев. Польский город Кошалин на севере страны тоже подхватил своеобразную эстафету варварства. Неизвестные вандалы атаковали мемориал Красной Армии.

Происходящее кажется немыслимым. Но когда вспоминаешь ноябрьские события на белорусско-польской границе, подобные прецеденты становятся вполне закономерными. Если учесть, что поляки с легкостью проявляли ненависть и жестокость к живым людям, что им стоит памятник снести.

19 апреля. Минск. У здания Посольства Польши, несмотря на непогоду, собрались десятки неравнодушных белорусов, чтобы сказать свое «нет» европейской демократии. Но Минск не станет отвечать на действия Варшавы по принципу око за око. Ведь для того чтобы что-то доказать, нам вовсе не надо ниже опускать польские флаги – мы выше поднимаем свои. Олег Гайдукевич: никогда мы не опустимся до осквернения флага и до какой-то чернухи. Потому что мы белорусы. Подробнее.

То, что еще недавно казалось немыслимым, – случилось. Монумент советскому воину-освободителю осквернен в немецком Трептов-парке. Свастика, угрозы и призывы к уничтожению всех русских в самом сердце Берлина. А в самом сердце белорусской столицы наши соотечественники призывают Польшу, а вместе с ней и весь Евросоюз к миру и дружбе.

А пока мы поднимаем белорусские флаги, нацизм поднимает голову в Эстонии. Там неизвестные спилили орден Красной Звезды с гимнастерки бронзового солдата. Это обелиск, установленный на военном кладбище в память о советских воинах, павших за освобождение Таллина от фашизма.

Нам очень дорого обошлась Победа. Нам дорога каждая человеческая жизнь. И мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы не повторился этот ужас, который пережили наши люди в Великой Отечественной войне. С соседями надо жить дружно. Мы их не выбираем. И они нас не выбирают. Все, что им там наговорили, – это шелуха. И она уйдет. Останется история. И дай им бог разума, чтобы они это поняли.

Работа по уничтожению советских памятников поставлена в Польше на поток. К слову, под польский закон по декоммунизации попало уже больше 400 советских монументов. Они были воздвигнуты в честь солдат и офицеров, которые освобождали Польшу во время войны.

Александр Леонов, участник народно-патриотического движения «Спектр»:

Польша, как и весь Евросоюз, идет с фарватера американской политики. То есть душит нас санкциями. Опять же, поддерживает в Украине фашистско-бандеровскую хунту, с которой, слава богу, хоть теперь уже начали наводить порядок. Гайдукевич: «Кинули Украину в горловину войны, поверьте, надо будет – кинут поляков в горловину войны, литовцев кинут». Читать здесь. Кажется, это историческое беспамятство захлестнуло всю Европу, а ведь оно грозит историческим небытием. Например, в той же Латвии подвиг Красной Армии перечеркнул парламент. Депутаты окончательно запретили праздновать День Победы над фашизмом. 9 Мая объявили траурным днем.

Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

Вот эта стрельба из шариков по пограничникам, вот эти провокации, вот эти флаги, которые там снимают. Вот эта грязь, которая льется, в том числе и на белорусский народ – это ужасная ситуация. Но мы верим: что бы там ни случилось, как бы себя ни вели высокопоставленные политики – здравый смысл простого народа восторжествует. Но терпеть и ждать мы не будем, мы говорим свое жесткое «нет». И мы будем делать все, что в наших силах, чтобы, во-первых, сохранить дружбу, а во-вторых, не допустить тот маразм в нашей стране, который преобладает в той же Польше.