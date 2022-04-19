Лукашенко: мы снесём голову любому, кто сегодня хочет нарушить мир и покой в нашей стране

Новости Беларуси. Если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране, нормы закона должны исполняться всеми. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 апреля на большом совещании по обеспечению законности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Между тем, расслабляться рано. 2020 год не должен уходить из памяти правоохранителей, а наоборот, активизировать их работу по поддержанию мира и стабильности в стране. Тревожные вопросы есть, и они ждут не формальных планов и отчетов, а конкретных решений. Причем как со стороны милиции, прокуратуры, следствия и спасателей, так и от управленцев на местах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы что, забыли, что в 2020 году было? Или здесь три четверти людей сидит, которые рады, что произошло в 2020 году, и хотят повторения пройденного? Запомните: это не получится. У меня достаточно сил и средств и тех ребят, которые станут рядом, и мы снесем голову любому, кто сегодня хочет нарушить мир и покой в нашей стране. Может, кто-то хочет повоевать, как это происходит в Украине? Так вот, это тот путь – безалаберности, бюрократизма и непринятия мер. Вот он, тот путь. Так вы, наверное, просто мало знаете, что происходит в результате современной войны. А я хорошо погружен в эту войну и вижу, что происходит. Лучше быть подальше от войны, лучше, чтобы она у нас здесь, на нашей земле, не была. Не обольщайтесь тем, что у нас все хорошо. Ибо мы придем к тому, от чего с вами ушли в 2020 году.
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