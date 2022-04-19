Лукашенко: мы снесём голову любому, кто сегодня хочет нарушить мир и покой в нашей стране

Новости Беларуси. Если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране, нормы закона должны исполняться всеми. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 апреля на большом совещании по обеспечению законности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: и губернаторы, и министры, и премьер-министр выскажут свои претензии к силовому блоку. Читайте здесь.

Между тем, расслабляться рано. 2020 год не должен уходить из памяти правоохранителей, а наоборот, активизировать их работу по поддержанию мира и стабильности в стране. Тревожные вопросы есть, и они ждут не формальных планов и отчетов, а конкретных решений. Причем как со стороны милиции, прокуратуры, следствия и спасателей, так и от управленцев на местах.