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Гайдукевич: «Кинули Украину в горловину войны, поверьте, надо будет – кинут поляков в горловину войны, литовцев кинут»

19 апреля 2022 16:16
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Историческая «зачистка». В Польше готовятся снести 60 памятников советским солдатам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Список уже утвердили в Институте национальной памяти страны. Скорость и масштабы работ ужасают. Что это: хулиганство, очередной приступ ненависти к воинам-освободителям или продуманная государственная политика? Кто руководит уничтожением истории, отлитой в камне, и что об этом думают простые белорусы?

«Все, что им там наговорили, – это шелуха». Что думают простые белорусы о сносе советских памятников в Польше? Читать здесь.

Гайдукевич: «Кинули Украину в горловину войны, поверьте, надо будет – кинут поляков в горловину войны, литовцев кинут»-1

19 апреля. Минск. У здания Посольства Польши, несмотря на непогоду, собрались десятки неравнодушных белорусов, чтобы сказать свое «нет» европейской демократии.

Олег Гайдукевич: никогда мы не опустимся до осквернения флага и до какой-то чернухи. Потому что мы белорусы. Подробнее.

Гайдукевич: «Кинули Украину в горловину войны, поверьте, надо будет – кинут поляков в горловину войны, литовцев кинут»-4

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Посмотрите, в чем проблема Европейского союза – суверенитета нет. Мы хотим, чтобы Европа была сильной и независимой. У Германии суверенитета больше, чем у всех стран Европейского союза. Там раздаются здравые голоса, что от газа отказываться нельзя, что надо думать о своих национальных интересах. Это все инвестиции прямые американские. А теперь понятно, для чего. Кинули Украину в горловину войны, поверьте, надо будет кинут поляков в горловину войны, литовцев кинут. А полякам и литовцам это надо? Нет. Они не хотят этого. У нас много друзей в Польше. Вы что думаете, все поляки какие-то не такие? Это хорошая нация, хороший народ. Вы думаете, они хотят сноса памятников наших советских? Я знаю огромное количество поляков: по ночам их восстанавливают, цветы носят по ночам. Это политика такая. Дебильная политика.

# Беларусь-Польша # общество # Вероника Кудринецкая # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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