Гайдукевич: «Кинули Украину в горловину войны, поверьте, надо будет – кинут поляков в горловину войны, литовцев кинут»

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Посмотрите, в чем проблема Европейского союза – суверенитета нет. Мы хотим, чтобы Европа была сильной и независимой. У Германии суверенитета больше, чем у всех стран Европейского союза. Там раздаются здравые голоса, что от газа отказываться нельзя, что надо думать о своих национальных интересах. Это все инвестиции прямые американские. А теперь понятно, для чего. Кинули Украину в горловину войны, поверьте, надо будет – кинут поляков в горловину войны, литовцев кинут. А полякам и литовцам это надо? Нет. Они не хотят этого. У нас много друзей в Польше. Вы что думаете, все поляки какие-то не такие? Это хорошая нация, хороший народ. Вы думаете, они хотят сноса памятников наших советских? Я знаю огромное количество поляков: по ночам их восстанавливают, цветы носят по ночам. Это политика такая. Дебильная политика.