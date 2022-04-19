Снизить цены и ввести систему скидок. Чем закончилась проверка аптек в Заславле депутатами?

Новости Беларуси. Не допустить роста цен и обеспечить широкий ассортимент препаратов. Такие рекомендации вынесли 19 апреля депутаты в ходе мониторинга аптек в Заславле. Проверяли в том числе и те объекты, где ранее уже были выявлены нарушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с парламентариями в рейде участвовали и представители «Госфармнадзора». По результатам мониторинга будет составлена и передана в Минздрав своеобразная справка с рекомендациями. Аптекам, в которых нашли нарушения, до конца апреля необходимо будет снизить цены и ввести систему скидок. В начале мая «Госфармнадзор» снова приедет с инспекцией, чтобы проверить, как выполняются рекомендации депутатов.

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Нарушений ценовой политики не выявлено, ассортиментный перечень выдерживается в полном объеме. Рост цен составил от 0,6 % (на те препараты, которые ежедневно применяются) до 21 %. Он мог быть до 30 %, то есть нарушений ценовой политики не выявили, и по тем препаратам, которые нас интересовали, мы посмотрели, что ассортиментный перечень есть полностью.