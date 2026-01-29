Германия впервые за последние 5 лет заявила о сокращении населения. В 2025 году в стране родилось чуть более 600,5 тысячи детей, а умерло около миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Естественную убыль населения не смог в полной мере перекрыть даже поток мигрантов.

Получается, что две опоры, на которых держалось немецкое «экономическое чудо» (собственное население плюс приток рабочих извне), дали трещину одновременно. Так, недавно канцлер ФРГ несколько раз упрекнул молодых немцев в том, что те часто сидят на удаленке и не работают достаточно или слишком много проводят времени на больничных. При этом около 20 % женщин в Германии сознательно выбирают быть чайлдфри, ставя личную свободу выше традиционной модели семьи.

И все это не прихоть эгоистичного поколения, на что любят ссылаться немецкие политики, а следствие отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Поэтому правительство канцлера Мерца, в этом месяце получившее «неуд» от 53 % немцев, загнано в угол. Общество стареет, денег на пенсии нужно больше, а рабочих рук все меньше.