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Задействовано более 200 единиц техники – ЖКХ продолжает устранять снежные последствия «Леони»

29 января 2026 14:15
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Коммунальные службы центрального региона продолжают устранять последствия мощного снежного циклона «Леони». Работы ведутся в усиленном режиме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Задействовано более 200 единиц техники – ЖКХ продолжает устранять снежные последствия «Леони»-2

Только за последние дни было задействовано более 215 единиц техники и 420 человек. Израсходовано свыше 700 тонн противогололедных материалов. Мониторинг ситуации ведут во всех регионах. В Несвиже дороги усиленно очищают от мокрого снега, чтобы до заморозков расширить проезжую часть. В первую очередь внимание основным артериям города.

Задействовано более 200 единиц техники – ЖКХ продолжает устранять снежные последствия «Леони»-4

Денис Ефимов, заместитель директора Несвижского ЖКХ:
В зимнем содержании дорог в нашей организации задействовано 26 единиц техники. По мере возможности, так как, кроме очистки дорог, еще ряд других задач стоит: ежедневная уборка города, вывоз мусорных контейнеров, обслуживание котельных, которые тоже очень важное значение имеют зимой, техника по мере освобождения вся задействуется также в расчистке улиц, вывозе снега. Задействуем также сторонние организации для оказания помощи.

На смену циклона «Леони» наступает новый – «Даниэль» с сильными порывами ветра и устойчивым морозом. В ближайшие дни ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий. Температура воздуха может понизиться до минус 23.

# ЖКХ # снег

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