ЕК зарегистрировала гражданскую инициативу по полному запрету импорта из Беларуси и России в ЕС

Брюссельский бумажный комбинат, известный как Еврокомиссия, зарегистрировал очередной ограничительный манускрипт – гражданскую инициативу по решительному и полному запрету всего импорта из Беларуси и России в Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евробюрократия предоставляет авторам этой идеи полгода, чтобы начать собирать подписи. Еще год активистам отводится на то, чтобы уговорить миллион обывателей из семи стран ЕС поставить крестик под этой инициативой. И тогда, о чудо, комиссия примет ее к сведению. Задача-максимум для данного творения – окончательно остановить поток европейских денег в недружественную казну. Наивно, и ничего нового. Вспомним санкции, которые, по уверениям европейских политиков, должны были также «задушить» экономику Союзного государства. Таких уже принято почти два десятка пакетов, а Минск и Москва продолжают дышать, к тому же делают это полной грудью. Новый документ претендует быть аккуратно подшитым в архив где-то между директивами о форме португальских бананов или шуме газонокосилок.