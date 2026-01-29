Перевести всех телят в современные условия – в Могилёвской области провели выездной семинар

Идеальные условия для содержания телят 29 января искали в Могилевской области, где прошел важный для отрасли животноводства семинар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выездном совещании руководители и специалисты рассматривали самые эффективные решения для масштабной стройки, которую диктует жесткий срок: к 1 ноября все телята в Беларуси должны быть переведены в современные условия. А это более 70 тысяч голов молодняка.

Металлокаркасные, деревянные и арочные. В маршруте участников семинара четыре профилактория для телят в разных хозяйствах Кировского района. У каждого модуля – своя цена, сроки окупаемости, требования к эксплуатации. Задача – взять на вооружение лучшие решения и технологии и создать тот самый «золотой стандарт», где цена, условия труда и содержания сошлись в одной точке.

Игорь Дорофейчик, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Для страны сейчас стоит задача выработать наиболее оптимальные условия для выращивания и снижения нагрузки на телятницу, также стоит задача облегчить ее труд и сохранить наше поголовье, которое сегодня мы получили.

Первая точка – молочно-товарный комплекс «Пацева Слобода». Каркасно-тентовый профилакторий возвели своими силами. Стройка заняла всего полтора месяца, а сэкономили существенно. Сейчас здесь содержится больше 200 телят. При строительстве решали сразу несколько задач – не просто избежать сырости и сквозняков, но и кардинально облегчить труд людей. Среди эффективных решений – легкие клетки с перегородками из поликарбоната, мыть которые просто и быстро. В молочной кухне тесновато – и это галочка на полях для будущих решений. Техническое оснащение молочной кухни требует отдельного внимания: «молочное такси», пастеризатор, холодильник, моечная машина – сегодня это не ноу-хау, а обязательные условия. По нормам на одну телятницу приходится 70 голов. Выходит, за смену она должна перемыть полтысячи ведер. Инженерная мысль не стоит на месте. Как раз на выставке здесь, на семинаре, показали готовые решения. Технику, которая не просто помогает, а кардинально меняет подход.

Юлия Мычка, корреспондент:

Вот она – будущая молочная кухня в одном флаконе! Вернее, в одном трицикле. Эта электрическая комбинированная машина может заменить три «молочных такси». В нем уже внедрены пастеризатор и моечная машина. Это реальная экономия времени и пространства Это те технологии, к которым мы стремимся. Ускорить стройку профилакториев отчасти подстегнула и погода. Телята не боятся холода. До 1 января в стране находилось порядка 70 тысяч голов на открытых площадках. Но снегопады и серьезный минус создали трудности с обслуживанием молодняка. Местами пробираться к домикам телятницам приходилось через сугробы. В итоге всех телят перевели в помещения.