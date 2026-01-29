Председатель Миноблисполкома провёл приём граждан в Смолевичах

Вопросы поступали самые разные. Так, жительница деревни Вызволенье обратилась с просьбой о возможности подключения электроотопления в своем доме. К специалистам обращалась неоднократно, однако получала отказ. Как пояснили представители Минскэнерго, без реконструкции линии присоединение дополнительных нагрузок невозможно. Губернатор поручил в течение недели провести собрание жильцов в населенных пунктах и конкретно объяснить, какие есть варианты отопления для нуждающихся домов.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

В Смолевичах основная часть обращений касается вопросов электроснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения. При этом часть населенных пунктов, откуда поступили эти обращения, газифицированы. Мы договорились о том, что будем проводить соответствующие расчеты и предлагать источники энергии в виде подключения либо к сетям газоснабжения, либо к сетям электроснабжения там, где это возможно.

Среди вопросов, которые волнуют людей, выделение земельных участков, асфальтирование дорог. Всего на прием к губернатору записались около 10 человек – это жители Смолевичского района и Минска. Некоторые вопросы решались на месте, остальные – взяты на контроль. Такая форма работы с населением позволяет оперативно разбираться в проблемных ситуациях и определить конкретные пути их решения.