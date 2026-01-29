Аграрии Минской области активно готовятся к посевной. Задача – справиться до марта. Так, в сельхозпредприятии «Племенной завод Красная Звезда» Клецкого района приступили к этому важному и ответственному этапу сразу же после уборочной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Многие позиции уже закрыты. Заготовлено порядка 700 тонн семян зерновых культур. Определены графики и объемы закупки удобрений. В сельхозпредприятии уже накоплено порядка 40 % минеральных веществ.

Артем Рудко, директор КСУП «Племенной завод Красная Звезда»:

Закупаем удобрения, химикаты, уже начинаем проводить тендеры для подготовки к весеннему севу. Планируется обширный объем работ. То есть у нас на весенний сев порядка 1000 га сахарной свеклы, 500 га яровых зерновых, 1800 га кукурузы.

Особое внимание уделяют и подготовке сельхозмашин. Сейчас ремонтируют технику, которая первой отправится в поля. Организации запчастями обеспечены, сформированы выездные бригады. Пополнится парк и новыми машинами.