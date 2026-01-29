WP: самолет с фигуристами РФ разбился из-за вертолета на маршруте

Причиной авиакатастрофы в Вашингтоне 29 января 2025 года, унесшей жизни 67 человек, стало пересечение маршрута вертолета с курсом пассажирского самолета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Ранее произошло столкновение авиалайнера American Airlines и военного вертолета Black Hawk, оба упали в реку Потомак.

Глава Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди подчеркнула, что трагедию можно было предотвратить.

«Этот вертолетный маршрут вообще не должен был там быть», – сказала она.

Хоменди добавила, что диспетчеры часто работают перерабатываюти и иногда не могут обеспечить должный контроль. Немногим ранее диспетчеру пришлось управлять 11 самолетами без дополнительной помощи. При этом за 18 минут до столкновения вышка предупреждала о возможном столкновении 9 раз.

Все находившиеся на борту погибли, в том числе российские фигуристы Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская.

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