Лукашенко: мы под плёткой и в лаптях ходить не хотим и не будем! Речь Президента взорвала интернет

Это не просто историческая дата – это добытый нашими дедами и прадедами приоритет в современной геополитике, который и сегодня существенно влияет на выстраивание внешнеэкономических связей и формирование партнерских отношений. Но самое главное, что это наш генетический код, который не позволяет предать забвению подвиг советских солдат и тем самым обеспечивает мирное небо белорусов. Мир – это главная ценность нашей страны, которую мы готовы разделить со всеми, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как накануне заявил Главнокомандующий Вооруженными Силами Беларуси Александр Лукашенко, принимая праздничный военный парад: мы призываем к миру и всем сердцем хотим остановить все войны и конфликты на планете. Это наша сила и наша гордость, которая воплотилась в парадном марше благодарных наследников Победы. Спустя 80 лет память только усилила и укрепила нашу веру в счастливое будущее. По данным МВД, посмотреть на торжественное шествие пришло рекордное число гостей. На параде присутствовали более 180 тысяч человек. О том, как Великая Победа продолжает свое триумфальное шествие. Наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

День Победы – это альфа и омега нашего мировоззрения, нашей истории и даже будущего. Тесная и равноправная интеграция у нас получается с тем, кто был в одном окопе на стороне добра, тогда во Второй мировой войне. Символично, что День Победы начался парадом в Москве, а закончился парадом, театрализованным шествием с концертом в Беларуси.

Помпезность победного действа оценили не только в Беларуси.

Мы – вместе! Страна, с Днем Победы!

Сюда вот я ехала. И столько народу. До слез.

Дитя блокады, дитя войны не слышал с детства тишины. Это второй день рождения. Не было бы Победы, не было бы нас.

Воспоминания о дедушкиных рассказах. Как он прошел лагерь, как он воевал. День Победы вместе – это теперь не только символично, как дань уважения, это теперь вызов поверженным тогда потомкам идей превосходства, но не отказавшимся от новых планов Барбаросса. В Киеве постоянно проходит планерки политического генералитета Еврорейха. Как сегодня, например. А в Польше и странах Балтии – стремительная и даже показательная милитаризация. Лукашенко: наши герои преподали Европе урок, но на самом деле западные элиты необучаемы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Евросоюз, создаваемый как политическое и экономическое объединение, фактически трансформировался в тоталитарный военно-политический блок откровенно реваншистских настроений. Брюссель планомерно превращает территории Польши и Прибалтийских стран в исходные районы для атаки на восточных рубежах Североатлантического блока. В год 80-летия Великой Победы Евросоюз намерен поднять объемы военных ассигнований до уровня больше 3 % валового внутреннего продукта государств Евросоюза. Варшава и Вильнюс намерены поставить на границе с Беларусью и Россией минно-взрывные заграждения. Поэтому сегодня, перед лицом чудовищной угрозы возрождающегося европейского фашизма, мы призываем вспомнить уроки Великой Отечественной войны. Вот для чего нам нужна сегодня эта Победа и чествование тех героев. Мы призываем всех: и политиков, и лидеров, и народы западных стран. Не стоит превратно понимать мирную риторику Беларуси. Да, мы призываем к миру. Да, мы всем сердцем хотим остановить все войны и конфликты на планете. Но мы делали и будем делать все необходимое и даже больше для укрепления оборонного потенциала страны, поддержания боеспособности Вооруженных Сил на уровне, надежно обеспечивающем защиту суверенитета и территориальной целостности белорусского государства. Мы больше под плеткой и в лаптях ходить не хотим и не будем!

У нас путь суверенного развития и победной философии. А как мы умеем ходить – маршем – видео с белорусскими военными в Москве завирусилось.

Появление белорусского Батьки аплодисменты вызывает не только у нас. Любят и уважают нашего лидера по всему миру. Большая часть традиционного мира была представлена лидерами государств на торжествах в Москве. И со многими коллегами Александр Лукашенко успел обменяться и поздравлениями и планами сотрудничества. Именно в такой атмосфере лучше всего получается диалог.

Символично, что рядом с Путиным по одну сторону расположился наш Президент, а по другую – глава Китая, который совершил официальный визит в Россию. Беларусь в одном ряду с самыми большими государствами мира. Вместе за равноправный мир. С этого и начинается Родина.

Это встреча про пространство взаимопонимания от Карибского бассейна до Тихого океана. Здесь от Президента Кубы до лидера Китая. Всегда есть вопросы к Первому. А у Первого емкие ответы. Это новое устройство мира. А начинается все с Победы. Лукашенко: даже американцы признают, что союз Китая и России очень для них опасен. Даже идеологические оппоненты звезды либеральных медиа обеспокоились тем, что Александр Лукашенко пропустил праздничный обед в Гранатовой палате Кремля. Обступили журналисты. А затем ждала Родина. «Это самый сильный!» Лукашенко оценил Парад в Москве на 9 Мая.

Так-то с Владимиром Путиным пообедать, позавтракать или поужинать Первый может в любое время. Это дружба без условностей. Это премьеру Словакии Фицо добраться до Москвы – целый подвиг. Единственному политику из ЕС Эстония и страны Балтии закрыли небо. А ведь право на передвижение базовое для демократии. Несгибаемые лидеры встречаются на Параде. Одна Победа – два парада. Александр Лукашенко побывал на двух. Русский солдат и белорусский партизан спасли мир от нацизма, и подарили миру парад суверенитетов.

Александр Лукашенко:

В первые дни только в Беларуси гитлеровцы потеряли больше солдат и офицеров, чем за два года марша по всей Европе. В рядах Красной армии воевало 1 миллион 300 уроженцев Беларуси. Почти полтысячи стали Героями Советского Союза. В тылу врага сражалось около миллиона партизан. На территории нашей Беларуси действовало свыше 800 тысяч народных мстителей. 16 партизанских бригад на протяжении месяца успешно противостояли снятым с фронта, превосходящим по силе войскам вермахта и СС, которым помогали предатели – латышские легионеры, украинские полицаи, российские «власовцы» и батальоны белорусских коллаборационистов.

В Москве помнят и о непокоренной крепости Бреста, и о фатальном разгроме врага под Могилев, и о стреляющих руинах Минска. Каждая пуля, каждая минута задержки врага – спасала Москву. Путин: «Планы нацистов по захвату Советского Союза разбились о поистине железное единство страны». Самый мощный эпизод московского парада – аллея тополей – они расположены именно на белорусском шасси. Высший пилотаж в небе над Москвой завершил парад, а над Минском открыл его.

Конные группы, знаменные группы из дружественных стран. Китай не жалея выделил парадные расчеты для обеих столиц Победы. Но самые большие овации вызывали колоны красоты в форме, и коробки партизан. Модернизированные и новейшие образцы техники. Восхищают и заставляют уважать нас.