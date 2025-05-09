Путин: «Планы нацистов по захвату Советского Союза разбились о поистине железное единство страны»

Праздничный день Великой Победы Александр Лукашенко начал в Москве. В Россию с рабочим визитом Президент прибыл накануне, тогда же состоялся прием от имени Владимира Путина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе приглашенных порядка 20 зарубежных лидеров. Все они сегодня, 9 Мая, присутствовали на Красной площади, где прошел парад в честь 80-летия Великой Победы.
Главы государств заняли почетные места на центральной трибуне, по традиции здесь же разместились ветераны Великой Отечественной войны. Восемь десятилетий назад они боролись за наше настоящее, сегодня мы боремся за то, чтобы их подвиг не предали забвению. А такие попытки, к сожалению, есть.
Владимир Путин, Президент России:
Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага. Миллионы людей, знавших лишь мирный труд, взяли в руки оружие и насмерть стояли на всех высотах, плацдармах и рубежах, определили исход всей Второй мировой войны безоговорочными победами в крупнейших битвах под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, мужеством защитников Беларуси, которые первыми встретили врага, стойкостью участников обороны Брестской крепости и Могилева, Одессы и Севастополя, Мурманска, Тулы, Смоленска, героизмом жителей блокадного Ленинграда, отвагой всех, кто сражался на фронте, в партизанских отрядах и в подполье, доблестью тех, кто под огнем врага эвакуировал заводы, кто трудился в тылу, не жалея себя, на пределе сил. Планы нацистов по захвату Советского Союза разбились о поистине железное единство страны. Героизм народа был массовым, все республики несли общую тяжелую ношу войны.
Лукашенко: память о Великой Победе особенно актуальна сейчас, потому что на Западе готовятся к войне