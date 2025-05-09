Путин: «Планы нацистов по захвату Советского Союза разбились о поистине железное единство страны»

Праздничный день Великой Победы Александр Лукашенко начал в Москве. В Россию с рабочим визитом Президент прибыл накануне, тогда же состоялся прием от имени Владимира Путина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе приглашенных порядка 20 зарубежных лидеров. Все они сегодня, 9 Мая, присутствовали на Красной площади, где прошел парад в честь 80-летия Великой Победы.

Главы государств заняли почетные места на центральной трибуне, по традиции здесь же разместились ветераны Великой Отечественной войны. Восемь десятилетий назад они боролись за наше настоящее, сегодня мы боремся за то, чтобы их подвиг не предали забвению. А такие попытки, к сожалению, есть.