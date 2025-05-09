Лукашенко: даже американцы признают, что союз Китая и России очень для них опасен

Нынешний парад на Красной площади – самый сильный. Об этом заявил Александр Лукашенко. Праздничный день Великой Победы Президент начал в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Россию белорусский лидер прибыл накануне, чтобы присутствовать на торжественных мероприятиях. В частности, на параде в честь 80-летия Великой Победы, гостями которого стали лидеры целого ряда государств.

В юбилейный год программа парада под стать – широкая. Шествие длилось порядка двух часов. По московской брусчатке чеканили шаг не только российские воинские подразделения, но и расчеты иностранных государств. Нашу страну представил парадный расчет от пятой бригады спецназа из Марьиной Горки. Александр Лукашенко поприветствовал бойцов.

В юбилей Великой Победы Москву посетили лидеры более чем 20 государств, они заняли почетные места на центральной трибуне на Красной площади, по традиции здесь же разместились ветераны Великой Отечественной войны. Восемь десятилетий назад они боролись за мирное будущее – наше настоящее, сегодня мы боремся за то, чтобы их подвиг не предали забвению. А такие попытки, к сожалению, есть. Как противостоять циничным попыткам Запада переписать историю и почему так важно сохранять и передавать память следующему поколению? Об этом Александра Лукашенко спросили журналисты российского телеканала НТВ. Лукашенко: память о Великой Победе особенно актуальна сейчас, потому что на Западе готовятся к войне.

День Победы – праздник, поистине великий в своем героизме и трагизме. Предшествовавшие 9 мая 1945-го годы выковали историю не только Беларуси, но всех постсоветских стран. А значение Дня Победы поистине мировое. Поддержать наследников героев в Москву прибыли и лидеры с Африканского континента. Казалось бы, Африка и Великая Отечественная война никак не связаны. Но расценивать эти визиты следует как поддержку партнеров, которые готовы вместе с нами строить справедливое будущее, где независимость истинная, а право на жизнь превыше права на силу. За это сражались и умирали предки. За это сегодня крепко стоим на своей земле и мы.

Журналисты в ходе интервью с белорусским Президентом обратили внимание на других гостей, в частности китайского лидера. Что означает присутствие Си Цзиньпина на параде в Москве и какой это сигнал западным оппонентам, объяснил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас действительно единое мнение, единая повестка международная. А то, что Председатель Си Цзиньпин приехал на этот парад, вы правильно видите. В этом не только символизм. Это очень важно для будущего мира. Это говорит о том, что Китай и Россия будут развиваться и дальше и укреплять свой союз. Американцы признают, даже они признают, что этот союз очень опасен в плане того, что его сломать невозможно. И приезд Си в Москву говорит о том, что при всей аккуратности, осторожности в политике Китай однозначно будет с Россией. К этому надо привыкать.