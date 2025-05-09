Лукашенко: наши герои преподали Европе урок, но на самом деле западные элиты необучаемы
Символ мужества, самоотверженности и героизма для многих поколений. Беларусь отмечает День Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
День, который изменил ход мировой истории восемь десятилетий назад. Миллионы человеческих жизней, годы оккупации, подвиги наших героев, стертые с лица земли города и села – белорусы заплатили неимоверно большую цену за мир. Но даже перед лицом нечеловеческих испытаний наш народ проявил несгибаемую волю и стал символом сопротивления нацизму.
Алена Сырова, политический обозреватель:
День Победы, 80-летнюю годовщину с момента, как советский народ добыл эту важнейшую Победу для нас всех, сегодня отмечали в столице Беларуси с размахом. Буквально час назад здесь еще шла военная техника, масштабное театрализованное представление, эмоции просто были сумасшедшие. В моменте и мурашки по коже были, и слезы на глаза наворачивались. В общем-то, я уверена, что те, кто присутствовал сегодня здесь на трибунах, испытали весь спектр эмоций.
И конечно, сегодня вместе с белорусами очень важную дату разделял и Главнокомандующий, Александр Лукашенко утром присутствовал на Параде Победы в Москве, но к вечеру вернулся в Беларусь и вместе со всеми был на трибунах во время нашего парада. Глава государства традиционно обратился с очень важной речью.
Каждое слово буквально в точку. Притом адресованы они были не только нам, наследникам победителей, но и тем, кто сегодня по ту сторону наших границ, преимущественно западных, пытается переписать историю. Пытается рассказать какую-то другую правду о той Победе. Но, вероятнее всего, это бесполезно, потому что миллионы тех, кто знает не понаслышке, у кого воевали близкие родственники, бабушки и дедушки, эту страницу не переписать.
Это все герои. Наша страна потеряла каждого третьего нашего соотечественника. И очень логично, что, пережив это все, мы больше не хотим повторения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы проводим парад во славу тех, кто не дрогнул и мужественно сражался, замедляя ход машины смерти, равняющей с землей города, села, судьбы и жизни. В тылу врага сражалось около миллиона партизан. На территории нашей Беларуси действовало свыше 800 тысяч народных мстителей. За годы оккупации на нашей земле развернулось широкое народное сопротивление. Такого массового, многонационального движения партизан и подпольщиков не знала ни одна страна в мире.
В едином строю с нами сражались братья, представители более 70 наций и народностей. Это был настоящий второй фронт, борьба на котором во многом предопределила и предрешила судьбу крупнейших битв Великой Отечественной войны.
Наши герои выстояли и победили. Они преподали Европе урок, который, как нам казалось, будет усвоен. Но на самом деле западные элиты необучаемы. Призываем всех: и политиков, и лидеров, и народы западных стран. Не стоит превратно понимать мирную риторику Беларуси. Да, мы призываем к миру. Да, мы всем сердцем хотим остановить все войны и конфликты на планете. Но мы делали и будем делать все необходимое (и даже большее) для укрепления оборонного потенциала страны, поддержания боеспособности Вооруженных Сил на уровне надежного, обеспечивающего защиту суверенитета и территориальной целостности белорусского государства.
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