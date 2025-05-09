Лукашенко: наши герои преподали Европе урок, но на самом деле западные элиты необучаемы

Символ мужества, самоотверженности и героизма для многих поколений. Беларусь отмечает День Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. День, который изменил ход мировой истории восемь десятилетий назад. Миллионы человеческих жизней, годы оккупации, подвиги наших героев, стертые с лица земли города и села – белорусы заплатили неимоверно большую цену за мир. Но даже перед лицом нечеловеческих испытаний наш народ проявил несгибаемую волю и стал символом сопротивления нацизму.

Алена Сырова, политический обозреватель:

День Победы, 80-летнюю годовщину с момента, как советский народ добыл эту важнейшую Победу для нас всех, сегодня отмечали в столице Беларуси с размахом. Буквально час назад здесь еще шла военная техника, масштабное театрализованное представление, эмоции просто были сумасшедшие. В моменте и мурашки по коже были, и слезы на глаза наворачивались. В общем-то, я уверена, что те, кто присутствовал сегодня здесь на трибунах, испытали весь спектр эмоций.

И конечно, сегодня вместе с белорусами очень важную дату разделял и Главнокомандующий, Александр Лукашенко утром присутствовал на Параде Победы в Москве, но к вечеру вернулся в Беларусь и вместе со всеми был на трибунах во время нашего парада. Глава государства традиционно обратился с очень важной речью.

Каждое слово буквально в точку. Притом адресованы они были не только нам, наследникам победителей, но и тем, кто сегодня по ту сторону наших границ, преимущественно западных, пытается переписать историю. Пытается рассказать какую-то другую правду о той Победе. Но, вероятнее всего, это бесполезно, потому что миллионы тех, кто знает не понаслышке, у кого воевали близкие родственники, бабушки и дедушки, эту страницу не переписать. Это все герои. Наша страна потеряла каждого третьего нашего соотечественника. И очень логично, что, пережив это все, мы больше не хотим повторения.