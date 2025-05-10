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Кратковременные дожди и до +15 – погода в Беларуси в середине мая

10 мая 2025 17:19
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А теперь о погоде в Беларуси на предстоящей неделе в программе «Плюс-минус» на СТВ!

Температурный режим будет от 2 до 5 градусов ниже климатической нормы. В первой половине недели на территорию страны ожидается поступление неустойчивых прохладных воздушных масс с северо-запада европейской части России. На юго-восточные регионы периодически будут оказывать влияние фронтальные разделы от южного циклона над востоком Украины. Местами по стране днем во многих районах прогнозируются кратковременные дожди. В ночные и утренние часы возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6, местами заморозки от нуля до -4, днем от +7 до +15. Во второй половине недели, по предварительному прогнозу, ожидается чередование малоактивных фронтальных разделов и областей повышенного атмосферного давления в северо-западе Европы. При этом северные и северо-восточные регионы Беларуси будут находиться со стороны холодных полярных воздушных масс. А в западные и юго-западные регионы начнет проникать теплый воздух Западной Европы. Местами прогнозируются кратковременные дожди. Преимущественно они будут небольшими.

Кратковременные дожди и до +15 – погода в Беларуси в середине мая-2
Кратковременные дожди и до +15 – погода в Беларуси в середине мая-3
Кратковременные дожди и до +15 – погода в Беларуси в середине мая-4
Кратковременные дожди и до +15 – погода в Беларуси в середине мая-5
Кратковременные дожди и до +15 – погода в Беларуси в середине мая-6
Кратковременные дожди и до +15 – погода в Беларуси в середине мая-7
# Погода в Беларуси

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