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Овечкин не помог. Вашингтон со счетом 1:8 проиграл «Рейнджерс» в НХЛ

06 апреля 2026 12:56
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Овечкин не помог. Вашингтон со счетом 1:8 проиграл «Рейнджерс» в НХЛ-0

«Нью-Йорк Рейнджерс» разгромили «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 8:1 в матче НХЛ. У хозяев хет-трик оформил Уилл Кулли, ещё несколько игроков отметились заброшенными шайбами. Об этом пишет РИА Новости.

Единственный гол «Вашингтона» забил Коннор Макмайкл.

Александр Овечкин провёл на льду 17 минут, но результативных действий не совершил. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 20 бросков, Владислав Гавриков сделал передачу.

«Рейнджерс» выиграли пятый матч из шести, «Вашингтон» потерпел второе поражение за этот отрезок. В другой игре «Нью-Джерси» обыграл «Монреаль» 3:0.

Фото: pixabay

# Хоккей

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