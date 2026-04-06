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Bloomberg: трафик танкеров через Ормузский пролив вырос

06 апреля 2026 13:30
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Bloomberg: трафик танкеров через Ормузский пролив вырос-0

Трафик через Ормузский пролив вырос до максимума с начала эскалации на Ближнем Востоке. За выходные там прошло 21 судно, что является самым высоким показателем с начала марта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Рост объясняется соглашениями, которые обеспечивают более безопасный проход. В проливе по-прежнему доминируют иранские суда, но также фиксируются поставки из других стран, включая Ирак и Индию.

Ранее из-за конфликта судоходство практически прекратилось, поскольку Иран ограничил проход для судов ряда государств.

Фото: pixabay

# Международная политика

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