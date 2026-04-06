ФСБ: задержан гражданин РФ, планировавший теракт против курского чиновника

В Курске задержан мужчина, подозреваемый в подготовке теракта против высокопоставленного регионального чиновника, сообщили в ФСБ. Об этом пишет РИА Новости.

По версии следствия, он поступил на службу в украинскую разведку, получил задание и собирал информацию в здании администрации, отправляя данные руководителю. Он был задержан при попытке вынести взрывное устройство из тайника.

Возбуждено уголовное дело по ряду статей, в том числе о подготовке террористического акта и государственной измене. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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