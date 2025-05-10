Прямой эфир

В Москве +10, дождь, в Афинах – 24 градуса тепла. Прогноз погоды в Европе на неделю

10 мая 2025 17:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К чему далее готовиться западным соседям? Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус» на СТВ!

В Москве +10, дождь, в Афинах – 24 градуса тепла. Прогноз погоды в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Средний температурный показатель в Париже составит +24 градуса. В Вене +15. В Риме ожидается +23. В Мадриде сохранится умеренное тепло, до +17 градусов. В испанской столице пройдет кратковременный дождь.

В Москве +10, дождь, в Афинах – 24 градуса тепла. Прогноз погоды в Европе на неделю-4

В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +17. Кратковременный дождь пройдет на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +20, будет облачно с прояснениями. +24 будет отмечено в Афинах, без осадков.

В Москве +10, дождь, в Афинах – 24 градуса тепла. Прогноз погоды в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +10 в дневные часы, без существенных осадков. В Вильнюсе +10. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +15, ожидается облачная с прояснениями погода. +14 в Киеве, пройдет дождь. В Москве +10, не обойдется без осадков.

# Погода

Другие новости рубрики

Все новости
Кратковременные дожди и до +15 – погода в Беларуси в середине мая
10 мая 2025 17:19

Кратковременные дожди и до +15 – погода в Беларуси в середине мая

Наводили ужас на немецкие войска! История легендарных советских лётчиц
10 мая 2025 17:17

Наводили ужас на немецкие войска! История легендарных советских лётчиц

Пример военного искусства! Потомки маршалов Победы поделились воспоминаниями о родственниках-героях
10 мая 2025 17:17

Пример военного искусства! Потомки маршалов Победы поделились воспоминаниями о родственниках-героях