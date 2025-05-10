В Москве +10, дождь, в Афинах – 24 градуса тепла. Прогноз погоды в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям? Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус» на СТВ!

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Средний температурный показатель в Париже составит +24 градуса. В Вене +15. В Риме ожидается +23. В Мадриде сохранится умеренное тепло, до +17 градусов. В испанской столице пройдет кратковременный дождь.

В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +17. Кратковременный дождь пройдет на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +20, будет облачно с прояснениями. +24 будет отмечено в Афинах, без осадков.