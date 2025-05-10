Азарёнок: миллионы людей вышли праздновать Победу! А враги народа хотят, чтобы нас снова резали и сжигали

Григорий Азаренок, СТВ:

Ни на день, ни на час, ни на минуту не оставлять борьбу! За память, за смыслы, за историю, за дедов наших. Отгремели парады, салюты, мы отдали дань величайшему подвигу величайшего поколения, а дальше нам за них стоять, за их доброе имя, за их честь, за памятники, ни шагу назад.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Давайте посмотрим, что нам писали, чем забрасывали, как обстреливали все последние недели. Ведь не дает покоя им наша историческая память. Те сотни тысяч, миллионы людей, что вышли праздновать Победу, для врагов народа, полицаев и их хозяев это как ладан для чертей, как святая вода для бесноватых. Их корежит, крутит, вертит. Им было плохо. Хорошо им было при Гитлере. Не верите? Посмотрите.