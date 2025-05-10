Азарёнок: миллионы людей вышли праздновать Победу! А враги народа хотят, чтобы нас снова резали и сжигали

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Ни на день, ни на час, ни на минуту не оставлять борьбу! За память, за смыслы, за историю, за дедов наших. Отгремели парады, салюты, мы отдали дань величайшему подвигу величайшего поколения, а дальше нам за них стоять, за их доброе имя, за их честь, за памятники, ни шагу назад.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Давайте посмотрим, что нам писали, чем забрасывали, как обстреливали все последние недели. Ведь не дает покоя им наша историческая память. Те сотни тысяч, миллионы людей, что вышли праздновать Победу, для врагов народа, полицаев и их хозяев это как ладан для чертей, как святая вода для бесноватых. Их корежит, крутит, вертит. Им было плохо. Хорошо им было при Гитлере. Не верите? Посмотрите.
И вот они хотят это вернуть. Вернуть, чтобы снова нас резать, убивать, сжигать в сараях и лизать задницы и штиблеты своим хозяевам. Им обидно, когда мы показываем фашню такой, какой она была. Вот вам скриншот.
Не так, видите ли, мы немцев показываем, а надо показывать, как бравого немецкого «зольдата» с хлебом и солью встречает весь белорусский народ. На всех вышиванки, БЧБ-повязка на рукаве, в руках портреты Гитлера-освободителя. Улыбающиеся «зольдаты» угощают детишек конфетами. Невинная жертва сталинского террора Кубе берет белокурую девочку на руки, и все вместе усёй грамадой шчыльнымі радамі уходят в закат открывать школки, радоваться росквіту Беларушчыны, жечь унтерменшей, мешающих строить адзіную Еўропу под руководством фюрера. А вот еще один шедевр. Да, фашисты зверствовали на нашей территории, но «виноват в этом Сталин». Так и пишут. На полном серьезе. Не расовая теория, не Гитлер, не Гиммлер. Сталин виноват. Наверное, в существовании концлагеря Освенцим виноваты поляки. Ну а кто еще? Не немцы же? Они почти душками были, милашками. По щечкам их трепали.
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