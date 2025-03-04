Лукашенко: без дорог никто не поедет на село и не купит эту дешёвенькую халупину!

Президент акцентирует внимание на усилении и развитии тех производств, где мы обладаем компетенциями и достигаем качественных результатов. При этом важно не упускать из виду новые масштабные проекты, имеющие значение для всей страны. Ведь их реализация способствует привлечению инвестиций, а значит, и стимулирует экономический рост.

Свои портфели все министры сохранили, как и курирующий это направление в правительстве Виктор Каранкевич. Вся работа сектора должна быть направлена на наращивание мощностей отечественной промышленности и повышения ее конкурентоспособности на внешних рынках.

Перестановки и в Министерстве сельского хозяйства. Отвечать за отрасль теперь будет Юрий Горлов. До назначения он работал помощником Президента – инспектором по Гомельской области. Что до АПК, то Президент обратил внимание на актуальные аспекты, местами даже проблемные, для отрасли – строительство современных молочно-товарных ферм, продуктивность молока, вопросы мелиорации. На совещании с правительственным блоком Президент также остановился на дорожной теме.

Определены сегодня, 4 марта, задачи и для других блоков правительства: сельскохозяйственного, строительного и жилищно-коммунального. Анатолий Сивак и Юрий Шулейко назначены заместителями премьер-министра. Изменения коснулись Министерства архитектуры и строительства. Руководителем ведомства назначен Александр Студнев, который последние несколько лет занимал должность главы Могилевского горисполкома.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо повышать продуктивность сельскохозяйственного производства. О кадрах я уже сказал. Повторюсь, чтобы вы это слышали. Мы сегодня производительность труда в стране имеем в три раза ниже, чем в Европейском союзе, чем в Европе. О чем это говорит? Что у нас ту работу, которую делают европейцы, делают три человека. Этим все сказано, в том числе и в сельском хозяйстве.

Тот, кто хочет большую зарплату, должен больше работать. Не потому, что я этого хочу, другого пути у нас просто нет. Но если говорить о главных продуктах сельского хозяйства, вы, Юрий Витальевич, должны видеть, что у нас три области существенно отстают по продуктивности молока. Это как понимать? У нас что, Витебская область в середине, да? У нас что, в Витебской области не хватает чем накормить корову? Да там в основном должно быть поголовье коров.

Спрос будет от этого очень серьезный. Вторая проблема, связанная с молоком. Мы должны уйти от этих мелких молочно-товарных ферм. А если и останутся мелкие, они должны быть идеальны и приспособлены по технологии к молочно-товарным комплексам. Поэтому за пятилетку корова должна стоять на современном комплексе.

Еще один блок, мы его называем строительный, ЖКХ – блок Сивака. Я уже говорил, золото под ногами. Отходы, мусор и прочее-прочее, мы его мусором называем. 70 % мы должны перерабатывать. Ты уже вник в эту проблему дорог. Знаешь каждую дорогу, которую мы должны сделать в ближайшее время. Без дорог никто не поедет на село и даже не купит эту дешевенькую халупину, как мы ее называем, домик небольшой с приусадебным участком, полгектара. Никто.

Будут дороги – люди поедут. Строительство, знаете, что надо делать. Вы попросили вам нового министра. Вот мы вам назначили нового министра, который был согласован. Мы за ним так наблюдали в Могилеве, немало сделал. Хотелось бы, чтобы вы ему помогли вникнуть в дело, потому что там тоже махровых бюрократов и мздоимцев было достаточно. Не знаю, как сейчас. Наверное, никуда они не делись.