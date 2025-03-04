«Строить только в крайнем случае». Президент озвучил требования к Минску

Промышленность, строительство, агропромышленный комплекс и ЖКХ. Вот четыре кита национальной экономики и четыре сферы, которые оказались предметом детального анализа во Дворце Независимости. У Президента – кадровый день, который, по сути, стал продолжением кадрового понедельника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потребкооперацию курировал раньше и будет продолжать курировать премьер-министр. Нового руководителя Белкоопсоюза назначили почти год назад, так что уже можно давать оценку результатам ее работы. Глава государства попросил поставить такое мероприятие в график и на всякий случай напомнил: это вопрос даже не экономический, а нравственный, потому что речь идет о комфорте самых земных белорусов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В деревнях 100 %, даже 120 %, живут наши люди. Они верят, им нужна поддержка, особенно в населенных пунктах, как их называют, неперспективных. От этого нам никуда не деться. Поэтому это и нравственная проблема для любой власти, для любого государства. Мы этих людей должны обеспечить не только продовольствием, я вчера говорил, но и образованием, и здравоохранением. Звероводческая отрасль, надо серьезно, до того как я ею займусь, встряхнуть эту отрасль. Она должна приносить прибыль, но там у нас полный бардак, в том числе и в собственности.

За комфорт жизни, качество дорог жилого фонда отвечает вице-премьер Анатолий Сивак и профильные министры, а еще, конечно, за благоустройство и за то, как ненужное перерабатывать в стоящее. Лукашенко: без дорог никто не поедет на село и не купит эту дешёвенькую халупину! Подробности.