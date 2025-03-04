«Строить только в крайнем случае». Президент озвучил требования к Минску
Промышленность, строительство, агропромышленный комплекс и ЖКХ. Вот четыре кита национальной экономики и четыре сферы, которые оказались предметом детального анализа во Дворце Независимости. У Президента – кадровый день, который, по сути, стал продолжением кадрового понедельника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Потребкооперацию курировал раньше и будет продолжать курировать премьер-министр. Нового руководителя Белкоопсоюза назначили почти год назад, так что уже можно давать оценку результатам ее работы.
Глава государства попросил поставить такое мероприятие в график и на всякий случай напомнил: это вопрос даже не экономический, а нравственный, потому что речь идет о комфорте самых земных белорусов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В деревнях 100 %, даже 120 %, живут наши люди. Они верят, им нужна поддержка, особенно в населенных пунктах, как их называют, неперспективных. От этого нам никуда не деться. Поэтому это и нравственная проблема для любой власти, для любого государства.
Мы этих людей должны обеспечить не только продовольствием, я вчера говорил, но и образованием, и здравоохранением. Звероводческая отрасль, надо серьезно, до того как я ею займусь, встряхнуть эту отрасль. Она должна приносить прибыль, но там у нас полный бардак, в том числе и в собственности.
За комфорт жизни, качество дорог жилого фонда отвечает вице-премьер Анатолий Сивак и профильные министры, а еще, конечно, за благоустройство и за то, как ненужное перерабатывать в стоящее.
Лукашенко: без дорог никто не поедет на село и не купит эту дешёвенькую халупину! Подробности.
А чтобы было куда ехать, важно грамотно подходить к строительству жилья. Новый министр прежде курировал Бобруйск, потом не очень долго Могилев, теперь будет отвечать за всю страну. Президент уже со старта помог министру Студневу разобраться с самым густонаселенным городом и озвучил требования к Минску.
Александр Лукашенко:
Мы много принимали решения по строительству и дорог, и жилья, и так далее, начиная от деревень, арендного жилья и заканчивая Минском. С Минска надо уходить, строить только в крайнем случае и по необходимости. Надо строить там, где мы разворачиваем производство, и особенно в регионах.
Также у тебя транспорт. Тоже ты ратовал за этого министра, хотя у Крутого, как он мне докладывает, много вопросов, и, наверное, они есть. Выправляйтесь. И железная дорога. Подскочило жилищно-коммунальное хозяйство. Специалист хороший, но больше всего жалоб. Знаете откуда, от народа. Я еще раз хочу подчеркнуть, что жалобы жалобами и жалобщики разные, я это прекрасно знаю, но дыма без огня, как я уже говорил, не бывает.