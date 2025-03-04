Президент: не рассчитывайте, что завтра Лукашенко или Дед Мороз придёт и вам деньги раздаст!

Абсолютно всех касается посыл по работе с кадрами. Так много в последнее время говорят об их дефиците, особенно по тем специальностям, где нужно работать руками. Рассуждают о том, как стимулировать. На поверхности – деньгами? Вопрос: какими? Бюджетными! А есть ли возможность? Этим уже мало кто задается.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С кадрами надо работать. И надо прекратить это нытье, что у нас не хватает людей. Что значит не хватает? У нас производительность труда посмотрите какая – в три раза ниже, чем в Европе. Поэтому в три раза больше надо нагружаться, загружаться. А не ныть, что у нас не хватает кого-то. У нас всего хватает! Просто шевелиться надо, чтобы заработную плату нормальную иметь. И надо иметь в виду, что государство свои функции выполняет и выполнит – вся вертикаль власти: от Президента до председателя сельского совета. Я прошу всегда от людей одно, что они и должны делать: обеспечьте, пожалуйста, себя и свою семью. Мы вас будем лечить, мы вам дадим образование (вы за это не платите), детишкам будем маленьким в детских садах и школах помогать. Будем помогать!

Но вы обеспечьте хотя бы свою семью и себя. И не рассчитывайте, что завтра Лукашенко, Дед Мороз или кто-то придет и принесет эти деньги, и вам раздаст. Или с вертолета сбросит. Этого не будет, мы этого не можем сделать. У нас нет, как в Америке, станка, которые печатает доллары. На которые население всегда бросается, как на свежие пирожки. Обеспечить нужно каждому человеку себя и свою семью. Все остальное за нами.

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