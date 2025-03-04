Лукашенко: обнаглели до крайней степени – дешёвый природный газ, поэтому дрова нам уже не нужны

Промышленность, строительство, агропромышленный комплекс и ЖКХ. Вот четыре кита национальной экономики и четыре сферы, которые 4 марта оказались предметом детального анализа во Дворце Независимости. У Президента кадровый день, который, по сути, стал продолжением кадрового понедельника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И если в недрах у нас нет огромных залежей нефти, то с древесиной белорусы взаимодействуют издревле, а значит давно пора бы получать от этого богатства максимум. Мы построили пеллетные заводы, очевидно не остановимся на одном целлюлозном – есть спрос, и будет предложение, если мы хотя бы под ноги себе смотреть чаще станем, не говоря уже о том, чтобы активнее работать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пеллеты и еще раз пеллеты. Это – топливо. Мы обнаглели до крайней степени – дешевый природный газ, поэтому дрова и прочее нам не нужны. Не знаю, как сейчас ситуация у вас с этими пеллетами, но это ваша наиважнейшая проблема. Мы ведь построили 7 или 8 заводов в прошлом году, чтобы этот мусор, хлам перерабатывать, которого в лесу достаточно, и делать прекраснейший товар. Ищите другие рынки, кроме Европы. Да и Европа никуда не денется.

Бумага, мебель, картон, упаковка, обои – это конечный товар, который мы умеем делать. В основе – деревопереработка. Но это конечный товар, высокая добавленная стоимость. Поэтому на это надо обращать внимание.

В этом всем нам не обойтись без науки. В идеале было бы видеть перспективы, которые перед различными сферами: от военной промышленности до АПК, видят люди технологичные. Так, от Государственного комитета по науке и технологиям глава государства ждет активности, структурированности и публично повторяет это уже во второй раз.