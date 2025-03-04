Лукашенко: «Земельные вопросы – это святое. И они остаются пока за Президентом»
Промышленность, строительство, агропромышленный комплекс и ЖКХ. Вот четыре кита национальной экономики и четыре сферы, которые 4 марта оказались предметом детального анализа во Дворце Независимости. У Президента кадровый день, который, по сути, стал продолжением кадрового понедельника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общее требование ко всем – меньше бюрократизма, больше инициативы и знания своих возможностей, с помощью которых можно решить вопрос, не оглядываясь наверх. Тем более, что совсем недавно появился указ о расширении полномочий местной вертикали. Осталось только действовать, как написано, многие ведь так хотели самостоятельности.
«Вы над этим пока и не задумывались». Лукашенко поручил правительству заняться редкоземельными металлами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень вас прошу: активней, меньше согласований. Меньше нормативки, а больше дела. Там, где надо принимать решение, принимай. Потом подготовить надо проект указа, чтобы ко мне губернаторы не обращались: из одного источника, параллельное проектирование строительства и прочее. Это пускай они принимают решение на местах. В крайнем случае пусть согласовывают у отраслевиков, вице-премьера, коль мы их повысили уровень.
«Строить только в крайнем случае». Президент озвучил требования к Минску.
Согласовали с ними, а мы будем контролировать. Кроме отвода земель. Потому что земельные вопросы – это святое. И остаются пока за Президентом. А все остальное пусть решают, потому что здесь много формальностей.
Ты мне напишешь, я посмотрю, прочитаю. Я же не поеду, не проверю это все. Подписываю, в основном поддерживаю просьбы местных органов власти, ну так пусть они и принимают решение. С точки зрения переноса полномочий вниз нам надо посмотреть и освободить Президента от этих ненужных функций.
Президент услышал. Услышит ли Президента, покажет время и результаты работы. Александр Лукашенко последователен. И первые после электорального цикла кадровые дни тому подтверждение. Коль белорусы сказали да перераспределению полномочий, оно плавно происходит.
Экспорт должен быть не менее 6 млрд долларов! Лукашенко провел совещание с промышленным блоком страны.
Усиление роли заместителей премьер-министра, нерезкая смена состава правительства. Все это звенья одной цепи, которая должна привести нас к общим достижениям. Акценты расставлены, задачи поставлены. У тех, к кому вопросов не оказалось. Хотя один пока все же есть: кто будет координировать эту работу? Еще одно кадровое решение Президента Беларуси впереди.