Лукашенко: «Земельные вопросы – это святое. И они остаются пока за Президентом»

Промышленность, строительство, агропромышленный комплекс и ЖКХ. Вот четыре кита национальной экономики и четыре сферы, которые 4 марта оказались предметом детального анализа во Дворце Независимости. У Президента кадровый день, который, по сути, стал продолжением кадрового понедельника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общее требование ко всем – меньше бюрократизма, больше инициативы и знания своих возможностей, с помощью которых можно решить вопрос, не оглядываясь наверх. Тем более, что совсем недавно появился указ о расширении полномочий местной вертикали. Осталось только действовать, как написано, многие ведь так хотели самостоятельности. «Вы над этим пока и не задумывались». Лукашенко поручил правительству заняться редкоземельными металлами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень вас прошу: активней, меньше согласований. Меньше нормативки, а больше дела. Там, где надо принимать решение, принимай. Потом подготовить надо проект указа, чтобы ко мне губернаторы не обращались: из одного источника, параллельное проектирование строительства и прочее. Это пускай они принимают решение на местах. В крайнем случае пусть согласовывают у отраслевиков, вице-премьера, коль мы их повысили уровень. «Строить только в крайнем случае». Президент озвучил требования к Минску. Согласовали с ними, а мы будем контролировать. Кроме отвода земель. Потому что земельные вопросы – это святое. И остаются пока за Президентом. А все остальное пусть решают, потому что здесь много формальностей.

Ты мне напишешь, я посмотрю, прочитаю. Я же не поеду, не проверю это все. Подписываю, в основном поддерживаю просьбы местных органов власти, ну так пусть они и принимают решение. С точки зрения переноса полномочий вниз нам надо посмотреть и освободить Президента от этих ненужных функций.