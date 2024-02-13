Лукашенко: мы будто забыли, как в 90-е готовили толпы юристов, экономистов, которые пошли работать таксистами!

Встряхнуть вузы и принять ряд необходимых решений в образовании к 1 сентября. Такую задачу сегодня, 13 февраля, поставил Александр Лукашенко во время совещания с представителями Республиканского совета ректоров. На разговор во Дворец Независимости пригласили порядка полусотни руководителей университетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко после детального и тщательного изучения образовательного пространства выделяет сразу несколько плевел. Первое, дорогостоящая сфера высшей школы должна готовить не фрилансеров и свободных художников с дипломами, а специалистов под потребности экономики.