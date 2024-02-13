Лукашенко: мы будто забыли, как в 90-е готовили толпы юристов, экономистов, которые пошли работать таксистами!
Встряхнуть вузы и принять ряд необходимых решений в образовании к 1 сентября. Такую задачу сегодня, 13 февраля, поставил Александр Лукашенко во время совещания с представителями Республиканского совета ректоров. На разговор во Дворец Независимости пригласили порядка полусотни руководителей университетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко после детального и тщательного изучения образовательного пространства выделяет сразу несколько плевел. Первое, дорогостоящая сфера высшей школы должна готовить не фрилансеров и свободных художников с дипломами, а специалистов под потребности экономики.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Упаси вас господь готовить то, чего нам не нужно в стране. Мы как будто забыли, как в 90-е начали готовить толпы юристов, экономистов, которые, получив диплом, пошли работать таксистами и разносчиками пиццы. Да и сейчас после окончания вуза многие выпускники работают не по профилю (подробности).
Ежегодно 8 тысяч студентов уходят из университетов. Причем половина из-за неуспеваемости, а вторая половина из-за разочарований в выборе своей учебы. Чтобы не ошибаться, в стране развивается система профильных классов.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Проводим раннюю профориентацию школьников, с прошлого года вернули допрофильную подготовку в 8-9 классы. Уважаемый Александр Григорьевич, развиваем профильные классы. Да, процент поступления после профильных классов сегодня находится на уровне 20-30 %. Наиболее высокие результаты у педагогических классов. Сегодня мы видим, что благодаря вашей поддержке это дало свои результаты. Только в наш ведущий педагогический вуз в эту приемную кампанию на дневную бюджетную форму получения образования половину приняли из числа медалистов и успешных выпускников педагогических классов. Эту работу надо продолжать и по другим профилям: это аграрный профиль, спортивно-педагогический. В этом году создали инженерные классы.
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