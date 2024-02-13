Лукашенко: если преподаватели хотят зарплату, как на Западе, ну так надо работать, как на Западе

Встряхнуть вузы и принять ряд необходимых решений в образовании к 1 сентября. Такую задачу сегодня, 13 февраля, поставил Александр Лукашенко во время совещания с представителями Республиканского совета ректоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На разговор во Дворец Независимости пригласили порядка полусотни руководителей университетов.

Проблем в образовании хватает. На многие из них не раз Президент не просто обращал внимание, а ставил задачу оперативно решить. Но к теме по-прежнему приходится возвращаться. В первую очередь, глава государства обратил внимание на разрыв между спросом и предложением на рынке труда. Многие, получая диплом о высшем образовании, не работают по специальности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Следующая проблема: молодежь не слишком охотно идет в науку и преподавание. А мы при этом еще и позволяем себе разбрасываться квалифицированными специалистами! Не думайте, обращаюсь к руководителям вузов, что на ваш век хватит преподавателей! Если преподаватели хотят большую заработную плату, как на Западе, ну так надо работать, как на Западе: с утра до ночи. Особенно молодежь. Чтобы заработать.