Лукашенко: Мурманск покрыл себя неувядаемой славой
Во Дворце Независимости состоялась встреча Президента Беларуси с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, во время которой Александр Лукашенко обозначил принципиальную позицию о том, что сотрудничество должно выходить за рамки торговли и переходить к созданию совместных производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мурманская область – это 600-тысячный рынок. Это не только северное сияние, киты, экзотика. Потенциал Кольского полуострова – это два стратегических момента. Первый – новый альтернативный логистический коридор. Мурманск – опорный пункт Северного морского пути. Второй. Регион – кладовая редкоземельных металлов. И логистика, и редкоземы теперь – мировая повестка.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области России:
Главный вопрос, который мы сегодня подробно обсуждали, это, конечно же, тема логистики, потому что это вопрос и безопасности регионов, и эффективности и для нашей страны, и для наших партнеров из Республики Беларусь.
Кольский полуостров – это почти 80 % таблицы Менделеева, все есть. Это то, что известно, а эти исследования продолжаются. И в этом смысле редкоземельные металлы, литиевые проекты, которые мы запустили, другие минеральные ресурсы, которые есть в Арктике, прежде всего на Кольском полуострове, это тоже возможная тема для совместных проектов.
В итоге продолжение получило обсуждение трех стратегических тем. Вовлеченность в развитие союзного технологического суверенитета, проработка нового логистического маршрута и участие наших ученых в исследованиях редкоземов в Арктике.
На встрече в Академии наук портфель сотрудничества утяжелили. Во-первых, у нас целая экспедиция, и она не один год трудится в условиях Крайнего Юга, холодной Антарктиды. В арсенале полярников компетенции и оборудование. Еще одна тема – обеспечение нового логистического маршрута иносферной связью.
Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:
Исследования в Антарктике, которые проводит Республика Беларусь, мы можем и здесь обсудить возможности, каким образом объединить наши усилия по исследованию северных районов нашей планеты. У нас есть и практические предложения, учитывая, что климат достаточно суровый, Мурманск, это горнодобывающая техника для строительства, для переработки минерального сырья, которая адаптирована для работы в условиях низкой температуры и неблагоприятных погодных условий.
В Беларуси есть Курган Славы, а в российском Заполярье – это сопка Зеленый мыс. Здесь расположен памятник воинам – защитникам Северного пути. Здесь же и стоял зенитный расчет, которым командовал наш национальный мыслитель и государственный деятель Иван Шамякин. Про это роман «Зенит» и повесть «Огонь и снег».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это говорит о том, что у нас есть и были люди, которые связывают нас, и очень крепко. Мы хорошо знаем в годы Великой Отечественной войны, что такое Мурманск – ворота по защите нашего общего Отечества, нашего Советского Союза, и ворота по поставкам нужного, очень нужного для нас оборудования и военной техники.
В том числе и благодаря этому Мурманск покрыл себя неувядаемой славой. Погибло там немало людей. Но достойно сражались северяне для того, чтобы привести нас к той Победе, которую мы праздновали в 45-м, в мае.
Поэтому так же, как Беларусь, вы от этой войны настрадались, потерпели, и это наше общая Победа. И мы ее должны видеть, чтить, ни в коем случае не выбрасывать куда-то за борт. И вот я когда слышу некоторые выпады балтийских государств, нашей Украины: то разрушить, это разрушить, Отечественная война – это не то, что для нас... По-земному думаю: ну зачем вы великое достоинство своего народа выбрасываете на помойку? Ну мы гордимся этим, но вы зачем это делаете?
Этим надо гордиться, поэтому общее прошлое у наших людей. Когда-то мы вообще не делили Мурманскую область с Беларусью, особенно что касается военно-морского флота. Как на Балтике, так и у вас служили наши ребята из Беларуси. И они гордятся этим.
Конечно же, делегация Мурманской области возложила венок к мемориалу Победы в Минске. Это один из элементов церемониала региональной дипломатии, который за последние годы сложился в наших союзных отношениях.
Обязательный райдер таких визитов включает посещение белорусских предприятий. Мурманская область – ключевой регион России по добыче и переработке металлов. Это основа для промышленности машин и станков. За сотрудничество с Мурманской областью отвечает мэр столицы. Этакая дополнительная дипломатическая нагрузка. Поэтому закономерно итоги визита сегодня подвели в столичной мэрии.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Мы обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования, в сфере строительства, которые тоже, я думаю, дадут результат. И, конечно же, мы должны работать с молодежью, об этом мы много говорили. И сегодня от того, как мы создадим условия для общения молодых людей между нашими городами, между нашими регионами, странами, зависит будущее нашей страны.
Если образно говорить, то белорусская весна должна поспособствовать расцвету сотрудничества Беларуси с российским Заполярьем.
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