Лукашенко: Мурманск покрыл себя неувядаемой славой

Во Дворце Независимости состоялась встреча Президента Беларуси с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, во время которой Александр Лукашенко обозначил принципиальную позицию о том, что сотрудничество должно выходить за рамки торговли и переходить к созданию совместных производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мурманская область – это 600-тысячный рынок. Это не только северное сияние, киты, экзотика. Потенциал Кольского полуострова – это два стратегических момента. Первый – новый альтернативный логистический коридор. Мурманск – опорный пункт Северного морского пути. Второй. Регион – кладовая редкоземельных металлов. И логистика, и редкоземы теперь – мировая повестка.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области России:

Главный вопрос, который мы сегодня подробно обсуждали, это, конечно же, тема логистики, потому что это вопрос и безопасности регионов, и эффективности и для нашей страны, и для наших партнеров из Республики Беларусь. Кольский полуостров – это почти 80 % таблицы Менделеева, все есть. Это то, что известно, а эти исследования продолжаются. И в этом смысле редкоземельные металлы, литиевые проекты, которые мы запустили, другие минеральные ресурсы, которые есть в Арктике, прежде всего на Кольском полуострове, это тоже возможная тема для совместных проектов.

В итоге продолжение получило обсуждение трех стратегических тем. Вовлеченность в развитие союзного технологического суверенитета, проработка нового логистического маршрута и участие наших ученых в исследованиях редкоземов в Арктике. На встрече в Академии наук портфель сотрудничества утяжелили. Во-первых, у нас целая экспедиция, и она не один год трудится в условиях Крайнего Юга, холодной Антарктиды. В арсенале полярников компетенции и оборудование. Еще одна тема – обеспечение нового логистического маршрута иносферной связью.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

Исследования в Антарктике, которые проводит Республика Беларусь, мы можем и здесь обсудить возможности, каким образом объединить наши усилия по исследованию северных районов нашей планеты. У нас есть и практические предложения, учитывая, что климат достаточно суровый, Мурманск, это горнодобывающая техника для строительства, для переработки минерального сырья, которая адаптирована для работы в условиях низкой температуры и неблагоприятных погодных условий.

В Беларуси есть Курган Славы, а в российском Заполярье – это сопка Зеленый мыс. Здесь расположен памятник воинам – защитникам Северного пути. Здесь же и стоял зенитный расчет, которым командовал наш национальный мыслитель и государственный деятель Иван Шамякин. Про это роман «Зенит» и повесть «Огонь и снег».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это говорит о том, что у нас есть и были люди, которые связывают нас, и очень крепко. Мы хорошо знаем в годы Великой Отечественной войны, что такое Мурманск – ворота по защите нашего общего Отечества, нашего Советского Союза, и ворота по поставкам нужного, очень нужного для нас оборудования и военной техники. В том числе и благодаря этому Мурманск покрыл себя неувядаемой славой. Погибло там немало людей. Но достойно сражались северяне для того, чтобы привести нас к той Победе, которую мы праздновали в 45-м, в мае. Поэтому так же, как Беларусь, вы от этой войны настрадались, потерпели, и это наше общая Победа. И мы ее должны видеть, чтить, ни в коем случае не выбрасывать куда-то за борт. И вот я когда слышу некоторые выпады балтийских государств, нашей Украины: то разрушить, это разрушить, Отечественная война – это не то, что для нас... По-земному думаю: ну зачем вы великое достоинство своего народа выбрасываете на помойку? Ну мы гордимся этим, но вы зачем это делаете? Этим надо гордиться, поэтому общее прошлое у наших людей. Когда-то мы вообще не делили Мурманскую область с Беларусью, особенно что касается военно-морского флота. Как на Балтике, так и у вас служили наши ребята из Беларуси. И они гордятся этим.

Конечно же, делегация Мурманской области возложила венок к мемориалу Победы в Минске. Это один из элементов церемониала региональной дипломатии, который за последние годы сложился в наших союзных отношениях. Обязательный райдер таких визитов включает посещение белорусских предприятий. Мурманская область – ключевой регион России по добыче и переработке металлов. Это основа для промышленности машин и станков. За сотрудничество с Мурманской областью отвечает мэр столицы. Этакая дополнительная дипломатическая нагрузка. Поэтому закономерно итоги визита сегодня подвели в столичной мэрии.